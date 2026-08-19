Anziano 90enne accoltellato a Vibo, è grave. Sospetti sulla badante: Fermata

Un anziano di 91 anni è stato ricoverato, in gravi condizioni, per diverse ferite da arma da taglio al torace e all’addome. L’uomo nella notte è stato portato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Dopo le prime cure e gli accertamenti, considerata la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento a Catanzaro dove è ricoverato nel reparto di chirurgia toracica sotto osservazione.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Vibo Valentia che hanno raccolto al pronto soccorso i primi elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulle ore precedenti all’arrivo dell’anziano in ospedale e, soprattutto, di stabilire dove e in quali circostanze sia stato ferito. Tra gli aspetti al vaglio degli inquirenti c’è anche la posizione della badante dell’uomo, una donna di origine ucraina.

Dopo essere stata interrogata la donna sarebbe stata fermata con un provvedimento della Procura di Vibo Valentia.