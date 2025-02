Cede il freno a mano, muore travolto da furgone un 41enne a Montalto

Un uomo di 41 anni, Alessandro Guerra, è morto sul colpo a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da un furgone fermo a poca distanza.

Secondo una prima ricostruzione il freno a mano del mezzo, per cause che sono in corso di accertamento, potrebbe essersi sganciato facendo acquistare velocità al furgone che ha travolto la vittima impegnata in un trasloco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 ma per il quarantunenne non c’è stato nulla da fare.

Inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.