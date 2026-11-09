Si ribalta con il trattore a Falerna, muore un uomo di 63 anni

Un uomo di 63 anni è morto schiacciato dal trattore che stava conducendo.

La tragedia è successa a Falerna Superiore, centro del Tirreno a cavallo tra le province di Catanzaro e Cosenza. La vittima era del posto.

L’uomo stava operando in una zona montuosa impervia quando per cause da accertare il trattore, che trainava un carrello, si è ribaltato ed è rimasto schiacciato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che hanno atteso il via libera della procura lametina per estrarre la salma della sfortunata vittima.

Sul posto presenti anche il medico legale, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri, con il supporto della Radiomobile di Lamezia Terme.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.