Si dimette il capo degli 007 Usa: “Devo stare con marito malato”, ma è giallo sui contrasti con Trump

Il capo delle agenzie di intelligence americane, Tulsi Gabbard, ha annunciato venerdì le sue dimissioni dal ruolo di direttrice dell’intelligence nazionale del presidente Donald Trump, affermando che al marito è stata diagnosticata una rara forma di cancro alle ossa e che lascia il suo incarico per aiutarlo. Lo riporta la Reuters che in precedenza, in un post poi modificato, aveva scritto che il capo degli 007 Usa era stata costretta da Trump a lasciare per via di contrasti con il capo della Casa Bianca, sia per l’intervento militare in Iran e in Venezuela, sia per via della sue investigazioni sui finanziamenti statunitensi ai biolaboratori all’estero, tra cui una quarantina in Ucraina.

“La Casa Bianca ha costretto Tulsi Gabbard a dimettersi dopo mesi di critiche rivolte all’amministrazione Trump per gli interventi militari statunitensi all’estero. Gabbard aveva dichiarato che non c’erano prove del fatto che l’Iran fosse vicino a realizzare una bomba atomica”, aveva scritto il 22 maggio la Reuters, rilanciata anche dalla Cnn, come si evince dagli snippet online (foto in basso) del post poi modificato.

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Secondo quanto riportato in precedenza da Fox News Digital, Gabbard ha comunicato a Trump la sua intenzione di dimettersi durante un incontro nello Studio Ovale venerdì. Le dimissioni saranno effettive a partire dal 30 giugno.

Nella sua lettera di dimissioni pubblicata su X, Gabbard ha detto a Trump di essere “profondamente grata per la fiducia che mi ha accordato e per l’opportunità di guidare l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale nell’ultimo anno e mezzo”. Ha citato la recente diagnosi di cancro alle ossa ricevuta dal marito, Abraham Williams.

“Non posso, in coscienza, chiedergli di affrontare questa battaglia da solo mentre io continuo a ricoprire questo incarico impegnativo e che mi assorbe molto tempo”, ha affermato.

Trump ha annunciato sulla sua piattaforma Truth che il vicedirettore principale dell’intelligence nazionale, Aaron Lukas, avrebbe assunto la carica di direttore ad interim. Lukas è un ex funzionario e analista della CIA che ha fatto parte del Consiglio di sicurezza nazionale durante il primo mandato di Trump.

Trump ha affermato che Gabbard ha svolto “un ottimo lavoro”, ma con la diagnosi di cancro del marito, “giustamente, vuole stargli accanto e aiutarlo a guarire mentre affrontano insieme una dura battaglia”. Anche il vicepresidente JD Vance ha espresso su X vicinanza e comprensione a Tulsi Gabbard dopo l’annuncio delle dimissioni. Espressioni che sono solite per giustificare mosse e rimpasti politici, che sia in Italia, negli Usa o altrove.

Una fonte a conoscenza dei fatti ha affermato che Gabbard sarebbe stata costretta a dimettersi dalla Casa Bianca. La Casa Bianca citata dall’agenzia Reuters non ha risposto a una richiesta di commento, ma Davis Ingle, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato su 𝕏 che Gabbard si stava dimettendo a seguito della grave diagnosi del marito, come ha scritto lei stessa su 𝕏.

I am deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead @ODNIgov for the last year and a half. Unfortunately, I must submit my resignation, effective June 30, 2026. My husband, Abraham, has recently been diagnosed with an extremely rare… pic.twitter.com/PS0Dxp5zpd — Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) May 22, 2026

In passato Trump ha accennato a divergenze con Gabbard sul loro approccio all’Iran, affermando a marzo che lei era “più morbida” di lui nel frenare le ambizioni nucleari di Teheran. Ad aprile, diverse fonti hanno riferito a Reuters che Gabbard avrebbe potuto perdere il suo incarico in un più ampio ‘rimpasto’ di governo.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha dichiarato all’epoca che Trump aveva espresso il suo disappunto nei confronti di Gabbard negli ultimi mesi. Un’altra fonte a conoscenza diretta della questione ha affermato che il presidente aveva chiesto ai suoi fidati collaboratori un parere su possibili sostituti del suo capo dell’intelligence.

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Mandato turbolento

Gabbard non aveva una profonda esperienza nell’intelligence quando Trump scelse l’ex membro democratico del Congresso per dirigere l’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale, un’agenzia creata per supervisionare le 18 agenzie di intelligence statunitensi dopo gli attacchi di Al Qaeda dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti.

Chi è Tulsi Gabbard

Membro della Guardia Nazionale delle Hawaii, Gabbard ha prestato servizio in Iraq dal 2004 al 2005 dove è diventata ufficiale, per poi passare alla Riserva dell’Esercito degli Stati Uniti e ha raggiunto il grado di tenente colonnello.

Dopo aver lasciato il Congresso, la donna ha abbracciato posizioni conservatrici, ha appoggiato la candidatura di Trump alla presidenza nel 2024 e si è iscritta al Partito Repubblicano.

Ha ricevuto critiche bipartisan per commenti ritenuti un’eco delle dichiarazioni della Russia, che accusava la NATO dell’invasione dell’Ucraina del 2022, e per aver incontrato l’ex presidente siriano Bashar al-Assad durante un viaggio a Damasco nel 2017, nel pieno di una brutale guerra civile in cui riceveva il sostegno di Russia e Iran.

Una volta entrata in carica, i democratici hanno accusato Gabbard di aver usato la sua posizione per promuovere la campagna di Trump., apre una nuova schedaper vendicarsi dei suoi presunti nemici e sostenere i suoi sforzi per dimostrare le affermazioni smentite secondo cui una frode avrebbe ostacolato la sua rielezione nel 2020.

I primi segnali di tensione con la Casa Bianca sono emersi quando, a giugno, Trump ha insinuato che la premier si sbagliasse nel ritenere che non vi fossero prove che l’Iran stesse costruendo un’arma nucleare.

È stata assente dalle discussioni tra Trump e i suoi principali consiglieri per la sicurezza nazionale su importanti questioni di politica estera, tra cui l’operazione militare statunitense che ha deposto l’ex presidente venezuelano Nicolas Maduro, la guerra con l’Iran e Cuba.

“È stata costretta ad andarsene dalla Casa Bianca”, ha dichiarato a Reuters una fonte a conoscenza della vicenda. “La Casa Bianca non era contenta di lei da parecchio tempo”.

La persona ha affermato che, tra le altre ragioni del malcontento nei confronti di Gabbard, figuravano le attività della sua task force, nota come Director’s Initiatives Group. Il gruppo si è occupato di declassificare documenti relativi alla morte dell’ex presidente John F. Kennedy, di indagare sulla sicurezza delle macchine elettorali e di investigare sulle origini del COVID-19.

Un’altra fonte di attrito, ha affermato la fonte, è stata la revoca, da parte di Gabbard lo scorso agosto, delle autorizzazioni di sicurezza di 37 funzionari statunitensi, attuali ed ex, che avevano rivelato il nome di un agente dei servizi segreti in missione sotto copertura all’estero.

Gabbard ha guidato diverse iniziative che, a suo dire, miravano a estirpare la politicizzazione dalla comunità dell’intelligence e ha approvato la revoca delle autorizzazioni di sicurezza ad ex funzionari dell’intelligence, tra cui l’ex direttore della CIA John Brennan.

Il senatore Mark Warner, il principale esponente democratico della Commissione Intelligence del Senato e uno dei principali critici di Gabbard, ha dichiarato ai giornalisti dopo un evento tenutosi venerdì a Manassas, in Virginia, che il ruolo stesso di Gabbard era diventato eccessivamente politicizzato.

“Oggi più che mai, per ricoprire questa posizione è fondamentale una persona indipendente, esperta nel settore dell’intelligence”, ha affermato Warner. Il prossimo leader dovrebbe capire che “il direttore dell’intelligence nazionale dovrebbe concentrarsi sull’intelligence estera e non immischiarsi in incidenti elettorali interni”, ha affermato.

Il mistero delle indagini di Gabbard sui finanziamenti Usa dei Biolaboratori all’estero

Il New York Post, in un articolo in esclusiva dello scorso 11 maggio scriveva che la direttrice dell’intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, stava indagando su oltre 120 laboratori biologici all’estero (in 30 paesi) finanziati per decenni con fondi dei contribuenti americani, nell’ambito di un’iniziativa volta a porre fine a esperimenti potenzialmente rischiosi con i virus, in conformità con l’ordine esecutivo del presidente Trump sulla cosiddetta ricerca “gain-of-function” (guadagno di funzione).

In una dichiarazione al Washington Post, Gabbard aveva affermato che il suo team “identificherà dove si trovano questi laboratori, quali agenti patogeni contengono e quale ‘ricerca’ viene condotta, al fine di porre fine alla pericolosa ricerca sul ‘guadagno di funzione’ che minaccia la salute e il benessere del popolo americano e del mondo”.

“La pandemia di COVID-19 ha rivelato l’impatto globale catastrofico che la ricerca su agenti patogeni pericolosi nei laboratori biologici può avere”, ha aggiunto il capo dei servizi segreti.

“Eppure, nonostante questi pericoli evidenti, politici, cosiddetti professionisti della salute, come il dottor Fauci, ed entità all’interno del team per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Biden hanno mentito al popolo americano sull’esistenza di questi laboratori biologici finanziati e sostenuti dagli Stati Uniti e hanno minacciato coloro che hanno tentato di svelare la verità.”

In base alle nuove direttive di Gabbard, la comunità dell’intelligence statunitense esaminerà la ricerca condotta in tutti i laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti, inclusi quelli impegnati in esperimenti di “guadagno di funzione” che potrebbero aumentare la trasmissibilità dei virus, nonché quelli che si occupano di attività difensive contro agenti patogeni pericolosi. Quì l’ordine della Casa Bianca per migliorare la sicurezza dei laboratori.

I funzionari dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale hanno osservato che i laboratori stranieri si estendono in oltre 30 paesi e che molti di essi avevano ricevuto finanziamenti in passato attraverso un programma del Dipartimento della Difesa volto a smaltire le armi di distruzione di massa dopo la fine della Guerra Fredda.

Secondo quanto sottolineato dai funzionari dell’ODNI capeggiati da Gabbard (Odni è l’agenzia che supervisiona la Comunità dell’Intelligence statunitense e funge da principale consigliere del Presidente in materia di intelligence, ndr), oltre 40 dei laboratori biologici sotto esame si trovano in Ucraina e potrebbero essere “a rischio di compromissione” a causa della guerra con la Russia.

La ricerca, che rientra nel programma CTR (Cooperative Threat Reduction) del Dipartimento della Difesa, ha lo scopo di studiare gli agenti patogeni per prevenire future epidemie e rafforzare la biosicurezza degli Stati Uniti.

Secondo i critici, riporta il New York Post, la scarsa supervisione dei finanziamenti per la ricerca, che spesso transitano attraverso agenzie statunitensi verso beneficiari e subappaltatori, impedisce ai cittadini americani di sapere se vengono condotti esperimenti potenzialmente pericolosi.

Secondo quanto affermato dai funzionari dell’ODNI, le sperimentazioni cliniche attualmente in corso presso i laboratori biologici stanno “sollevando significative preoccupazioni di natura etica, finanziaria e di sicurezza”.

L’amministrazione Biden ha negato l’esistenza di “laboratori chimici o biologici” di proprietà o gestiti dagli Stati Uniti in Ucraina, respingendo le affermazioni come propaganda cinese e russa in una dichiarazione del 9 marzo 2022, il mese successivo all’inizio dell’operazione militare in Ucraina da parte delle forze del Cremlino.

Il chiarimento è giunto in risposta alla testimonianza resa il giorno prima al Congresso dalla sottosegretaria di Stato per gli affari politici Victoria Nuland, la quale aveva affermato: “L’Ucraina possiede strutture di ricerca biologica che, di fatto, ci preoccupano seriamente perché le truppe russe, le forze russe, potrebbero cercare di controllare”.

Sotto l’amministrazione Trump, i funzionari dell’ODNI affermarono che le frettolose smentite facevano parte di una strategia di “resilienza informativa” volta a “plasmare la narrativa pubblica” per “mitigare e contrastare l’influenza straniera maligna”, minimizzando al contempo i legami degli Stati Uniti con la ricerca.

Lo scorso maggio, Trump ha firmato un decreto presidenziale per vietare tutti i finanziamenti federali destinati alla ricerca sul guadagno di funzione in Cina, Iran o altre nazioni che non esercitano un’adeguata supervisione, sostenendo che il SARS-CoV-2 aveva dimostrato che agenti patogeni pericolosi “possono fuoriuscire in modo innocente, stupido e incompetente, ma in modo innocente e distruggere a metà il mondo”.

L’organismo di controllo del Dipartimento della Difesa non era stato in precedenza in grado di determinare quanti potenziali agenti patogeni pandemici potenziati fossero oggetto di ricerca in Cina o in altre nazioni, nonostante tra il 2014 e il 2023 fossero stati spesi oltre 1,4 miliardi di dollari per tali esperimenti al di fuori degli Stati Uniti.

Tra il 2014 e il 2021, gli esperimenti sui coronavirus dei pipistrelli finanziati dagli Stati Uniti presso il famigerato Istituto di Virologia di Wuhan sono stati giudicati dai National Institutes of Health (NIH) in violazione dei termini di finanziamento, in quanto i virus sono stati 10.000 volte più infettivi , sebbene i funzionari abbiano negato che la ricerca abbia causato la pandemia di COVID-19.

In passato, sia l’ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), il dottor Anthony Fauci, sia altri funzionari della sanità pubblica hanno sostenuto la ricerca sul ‘guadagno di funzione’ di potenziali agenti patogeni pandemici, a condizione che i benefici superassero i rischi.

“Mettendo da parte per un momento lo spettro del bioterrorismo, consideriamo questo scenario ipotetico: un importante esperimento di guadagno di funzione che coinvolge un virus con un grave potenziale pandemico viene condotto in un laboratorio di livello mondiale ben regolamentato da ricercatori esperti, ma le informazioni derivanti dall’esperimento vengono poi utilizzate da un altro scienziato che non ha la stessa formazione e le stesse strutture e non è soggetto alle stesse normative», ha scritto Fauci in un articolo scientifico del 2012 intitolato « Ricerca sul virus influenzale H5N1 altamente patogeno: la via da seguire”.

“In uno scenario improbabile ma plausibile, cosa succederebbe se quello scienziato venisse contagiato dal virus, provocando un focolaio e innescando infine una pandemia?”, ha chiesto Fauci. “Molti si pongono domande legittime: data la possibilità di un simile scenario, per quanto remoto, gli esperimenti iniziali avrebbero dovuto essere eseguiti e/o pubblicati fin dall’inizio? E quali sono state le procedure che hanno portato a questa decisione?”

“Gli scienziati che lavorano in questo campo potrebbero affermare, come del resto ho fatto anch’io, che i benefici di tali esperimenti e le conoscenze che ne derivano superano i rischi”, ha scritto.

Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth ha affermato che l’amministrazione Trump sta ponendo rimedio agli errori dell’amministrazione Biden.

“La precedente amministrazione ha finanziato pericolose ricerche di tipo ‘Gain-of-Function’ e laboratori biologici stranieri con i soldi dei contribuenti americani, per poi nasconderlo deliberatamente al popolo americano”, ha dichiarato Hegseth in un comunicato.

“La declassificazione di questa scoperta dimostra quanto poco controllo ci fosse su questo lavoro. Sotto la guida del Presidente Trump, la Direttrice dell’Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard e l’intero Gabinetto stanno ponendo rimedio a questi torti storici e rendendo giustizia ai nostri militari e a coloro che proteggono. L’era delle menzogne ​​e dei tradimenti è finita.”

“La direttrice di @ODNIgov, Tulsi Gabbard, ha annunciato un’ispezione di oltre 120 biolaboratori stranieri, più di 40 dei quali in Ucraina. Vediamo questo come un primo passo verso il riconoscimento del problema e il progresso verso una soluzione, come la Russia ha richiesto”, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova a commento dell’iniziativa del più alto ufficiale in grado dell’intelligence Usa.