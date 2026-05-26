Scuolabus investito da un treno in Belgio: “Diversi morti”

Martedì, a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, uno scuolabus è stato investito da un treno a un passaggio a livello, secondo quanto riferito dall’operatore della rete ferroviaria Infrabel. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8:00. Lo riportano i media belgi.

L’emittente fiamminga VRT ha riferito che a bordo dell’autobus c’erano sette scolari, un accompagnatore e l’autista. Fonti ufficiali hanno parlato con la VRT di diverse vittime, ma non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale.

“Per ora non vogliamo rilasciare dichiarazioni”, ha detto An Berger della Polizia Federale alla stampa sul posto. “Prima di tutto, informeremo i familiari, che verranno poi ospitati in una scuola vicina.” Ha confermato che la maggior parte degli alunni frequenta la scuola secondaria.

Thomas Baeken di Infrabel ha confermato alla stampa che i semafori al passaggio a livello erano rossi e le barriere abbassate al momento dell’incidente. Il comune di Buggenhout ha istituito un centro stampa per ulteriori comunicazioni.

“La collisione è avvenuta alle 08:08. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo rosso. Non sappiamo come sia potuto accadere l’incidente. Spetta alla polizia e alla Procura indagare”, ha dichiarato Baeken, secondo quanto riportato da VRT. “Naturalmente, stiamo collaborando con le indagini, perché vogliamo capire come si è arrivati ​​a questo drammatico incidente”.

L’incidente è avvenuto a circa 1 chilometro dalla stazione ferroviaria di Buggenhout. “Il treno stava già rallentando. Il macchinista ha comunque azionato il freno di emergenza, ma non è riuscito a evitare la collisione.”

Anche la ferrovia ha subito danni materiali. “Ma questo è il minimo dei nostri problemi. Il nostro pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici”, ha affermato.

Il Ministro dell’Interno Bernard Quintin (MR) ha commentato la notizia su X: “Con grande sgomento ho appreso del tragico incidente di Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno. Il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari. Auguro tanta forza ai feriti. Ringrazio i nostri servizi di emergenza per il loro rapido intervento sul posto.”

Anche la ministra fiamminga della Mobilità, Annick De Ridder (N-VA), ha espresso le sue “più sentite condoglianze”. Ha scritto su X: “È una notizia molto pesante e toccante”.

Il traffico ferroviario tra Londerzeel e Dendermonde in entrambe le direzioni sarà interrotto per un certo periodo. L’operatore ferroviario nazionale SNCB-NMBS ha predisposto autobus sostitutivi.