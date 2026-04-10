MONDO

Crisi petrolifera, l’allarme del Fmi: “Forte aumento dei prezzi globali dell’energia”

DINO GRANATA

Correlati

SOSTIENICI

Il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha affermato che il recente shock petrolifero ha portato a un calo del 13% dei flussi giornalieri di greggio e del 20% dei flussi di gas naturale, contribuendo a un forte aumento dei prezzi globali dell’energia. Lo riportano i media.

Intervenendo a un evento tenutosi in vista delle prossime riunioni primaverili del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, Georgieva ha affermato che l’interruzione (la chiusura dello Stretto di Hormuz, ndr) ha avuto effetti diffusi sulle catene di approvvigionamento globali.

La presidente ha osservato che l’impatto dello shock è stato disomogeneo tra i vari paesi, a seconda della vicinanza alle zone di conflitto, del fatto che gli stati siano esportatori o importatori di energia e della loro capacità di adattarsi alle pressioni del mercato.

Georgieva ha aggiunto che i funzionari che si riuniranno la prossima settimana in occasione degli incontri primaverili si concentreranno sulle modalità per gestire lo shock e ridurne l’impatto sulle economie e sulle popolazioni di tutto il mondo, sottolineando che oltre l’80% dei paesi sono importatori netti di petrolio, larga parte (oltre il 25%) rappresentato dall’Iran che mantiene la titolarità territoriale di Hormuz, crocevia strategico mondiale per l’importazione e la distribuzione del greggio.

L’Fmi ha inoltre esortato i responsabili politici a evitare misure unilaterali come le restrizioni alle esportazioni, avvertendo che tali azioni potrebbero destabilizzare ulteriormente le condizioni economiche globali.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

MONDO

Medvedev: L’Iran senza nucleare ma solo con Hormuz ha fatto scacco matto all’occidente

"Non è chiaro come si svilupperà la tregua tra Washington e Teheran. Ma una cosa è certa: l'Iran ha testato le sue armi nucleari. Si chiama Stretto di Hormuz. Il suo potenziale è inesauribile", ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo

DALLA CALABRIA

VIBO VALENTIA

‘Ndrangheta, catturato dalla Finanza un latitante a Vibo Valentia

I finanzieri del Comando provinciale Vibo Valentia e Catanzaro, con il supporto del Servizio centrale di investigazione criminalità organizzata,...