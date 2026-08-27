Donna muore in studio medico ortopedico, indagini

Una donna di 68 anni, della quale non sono state rese note le generalità, è morta improvvisamente in uno studio medico ortopedico di Rossano a Corigliano-Rossano, dove si era recata per sottoporsi ad una seduta di ozonoterapia.

La donna, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, sarebbe morta all’improvviso e a nulla è valso l’intervento del personale medico del 118.

Le indagini puntano a comprendere se la donna è morta prima di sottoporsi alla terapia, che sembra avesse già fatto in precedenza, o subito dopo. La salma è stata posta sotto sequestro così come lo studio medico.

Disposta l’autopsia da parte dell’autorità giudiziaria che dovrà chiarire le cause del decesso.