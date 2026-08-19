Donna uccisa a sassate in un fondo agricolo, fermato il marito

Una donna di 73 anni, Carmela Bifano, è morta ieri in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell’area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano, nel Cosentino.

Dalle prime ricostruzioni la donna sarebbe morta in seguito a colpi di pietra alla testa. I colpi li avrebbe inferti il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni, che dopo essere stato rintracciato è stato interrogato e infine fermato.

Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio nel Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia, che conduce le indagini, terminato stamani verso le 6.

E’ stato lo stesso uomo a dare l’allarme dicendo di avere trovato la moglie riversa a terra aggiungendo di avere visto due uomini allontanarsi, ma la sua versione non sarebbe stata creduta dai pm del Pollino.