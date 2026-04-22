Calabria, donna si getta da balcone con i suoi 3 figli, morta lei e due bimbi. Una è grave

La tragedia a Catanzaro. Una bambina di quasi sei anni è ricoverata in ospedale in rianimazione: è gravissima. Ignoti al momento i motivi del gesto ma non si esclude l'ipotesi dell'omicidio-suicidio

Una donna e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione, dopo che la donna si è gettata dal balcone tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanzaro, in via Zanotti Bianco. Della donna si hanno solo le iniziali, A. D., di 46 anni.

La donna si è gettata dal terzo piano dell’edificio in cui abitava. La bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione all’ospedale di Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti le Volanti della Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”. Sul luogo della tragedia anche la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini avviate dalla Squadra Mobile della Questura.

Al momento della tragedia – scrive Catanzaro Informa – in casa era presente il marito, che non si sarebbe accorto di quanto stava avvenendo, e che viene ora sentito dagli inquirenti per aiutare a ricostruire il contesto in cui sarebbe maturata la decisione della donna, che lavorava in una struttura sanitaria e che era molto attiva nella vicina parrocchia del SS Salvatore. L’ipotesi che appare più probabile è quella dell’omicidio-suicidio.

L’uomo, secondo quanto si è appreso, si è accorto di quanto è accaduto dopo essersi svegliato sentendo dei rumori. Sceso in strada – dove è stato poi raggiunto dai vicini – ha provato a rianimare i bambini prima dell’arrivo del 118. Secondo le testimonianze raccolte, la famiglia era tranquilla, anche se in passato la donna avrebbe mostrato leggeri segnali di disagio.

La tragedia ha scosso la città; il Comune di Catanzaro proclamerà il lutto cittadino.