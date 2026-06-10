Erdogan avverte: “Regime israeliano rappresenta una minaccia per la Turchia”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito Israele un ostacolo alla pace regionale, avvertendo che i suoi attacchi militari contro Siria e Libano rappresentano anche una minaccia diretta per la Turchia. Lo riporta l’agenzia iraniana Irna.

“Il regime israeliano ha oltrepassato ogni limite ed è diventato una minaccia per il mondo intero, ha osservato. “Gli attacchi israeliani contro la Siria e il Libano hanno raggiunto un punto tale da costituire ora una minaccia anche per la Turchia”.

Il presidente turco ha aggiunto che il suo Paese “non chiude un occhio sugli attacchi del regime israeliano contro la Siria e il Libano, perché questi due Paesi sono vitali per la sua sicurezza”.

“Se non si ferma il banditismo israeliano, il mondo intero, insieme all’intera regione, ne subirà le conseguenze”. Di recente, anche il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha sottolineato che, dal punto di vista di Israele, “qualsiasi accordo tra Stati Uniti e Iran nella sua forma attuale non giova agli interessi di Israele; pertanto, Israele si sta adoperando attivamente per sabotare il processo negoziale”.