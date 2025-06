Erdogan: “Durante l’Olocausto non ci sono state scene così disumane come quelle di Gaza”

“Lo dico con chiarezza: le fotografie e i video più orribili della Seconda Guerra Mondiale, credetemi, sembrano molto, molto innocenti in confronto alle immagini che provengono da Gaza oggi. Durante il processo dell’Olocausto in Europa, non ci sono state immagini così orribili, così dolorose, così disumane, così crudeli, così simili a quelle di Gaza”. E’ durissimo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dall’agenzia Anadolu, che nel corso di un incontro con il suo partito, Ak, di cui è segretario, ha apertamente contestato l’operato di Benjamin Netanyahu.

“Netanyahu – ha detto il presidente della Turchia – ha superato di gran lunga il crudele Hitler nel crimine di genocidio. Speriamo che il suo destino non sia lo stesso. Speriamo che, prima o poi, compaia davanti a un tribunale internazionale indipendente, affronti tutto ciò che ha fatto e renda conto degli omicidi e dei massacri che ha commesso in questo mondo prima dell’aldilà. Mentre Israele commette il crimine di genocidio a Gaza, ha anche attaccato Libano, Siria, Yemen e vi ha massacrato civili. Attacca ogni giorno gli insediamenti civili in Cisgiordania, uccidendo innocenti e occupandoli passo dopo passo.

“Due milioni di civili innocenti condannati alla fame, alla sete e alla mancanza di medicine”

Erdogan ha affermato che le politiche di occupazione e massacro di Israele in Palestina hanno assunto una dimensione diversa dopo il 7 ottobre 2023, trasformandosi in uccisioni di massa, punizioni collettive e infine in genocidio.

Il presidente turco ha ricordato che più di 55 mila innocenti abitanti di Gaza, per lo più bambini e donne, hanno perso la vita e più di 128 mila persone sono rimaste ferite nella barbarie che si sta intensificando da 620 giorni e che gli attacchi di Israele hanno ormai raggiunto un livello molto più grave e barbaro.

Erdogan, richiamando l’attenzione sul fatto che 2 milioni di civili innocenti che cercano di sopravvivere a Gaza, l’80 percento della quale è in rovina, sono completamente condannati alla fame, alla sete e alla mancanza di medicine, ha affermato che come se non bastasse, Israele fa piovere proiettili e bombe sulle persone innocenti che si radunano nei punti di distribuzione degli aiuti e uccide vilmente centinaia di persone che soffrono la fame sparandogli ogni giorno.

“Israele ha ampliato ancora un po’ la sua area di banditismo”

Osservando che, come se tutto ciò non bastasse, Israele ha ulteriormente ampliato il suo banditismo attaccando alcuni obiettivi in ​​Iran e compiendo omicidi all’interno del Paese, Erdoğan ha dichiarato: “Devo dire questo prima di tutto: è un diritto del tutto naturale, legittimo e legale dell’Iran difendersi dal banditismo e dal terrore di Stato di Israele. L’Iran è stato apertamente attaccato da un Paese che non riconosce la legge, non riconosce le regole, non ha principi, è viziato, viziato e cieco”.

Sottolineando che questi attacchi sono stati perpetrati mentre erano in corso i negoziati sul nucleare iraniano, Erdogan ha affermato che “Israele, che possiede armi nucleari e non riconosce alcuna regola internazionale nelle sue attività nucleari, ha commesso un atto terroristico su vasta scala senza attendere la fine dei negoziati o i risultati. Di fronte a questa aggressione perpetrata davanti agli occhi del mondo intero e dell’umanità, purtroppo le istituzioni e gli Stati internazionali, in primo luogo le Nazioni Unite, rimangono in silenzio e alcuni, purtroppo, sostengono persino apertamente questo banditismo. Coloro che sono rimasti in silenzio mentre a Gaza si assisteva a una scena che è una vergogna per l’umanità da esattamente 620 giorni, ora sono ricaduti in un profondo silenzio mentre il fuoco si diffonde rapidamente in tutta la nostra regione. Ripeto: rimanere in silenzio di fronte a questa aggressione, a questo disprezzo per le regole, a questo terrore di Stato e al banditismo equivale ad acconsentire espressamente a ciò che sta accadendo.

“La macchia di sangue e vergogna non è solo sulle mani di Netanyahu, ma sulle mani di tutti coloro che sono rimasti in silenzio.”

Erdoğan ha affermato che il sangue di civili massacrati, neonati e bambini assassinati è stato schizzato sulle mani e sulla fronte di coloro che rimangono in silenzio e di coloro che sostengono l’arroganza di Israele, e che questa macchia di sangue non verrà mai lavata via da quelle mani e fronti. Questa macchia di sangue e vergogna non è stata solo sulle mani e sulla fronte di Netanyahu, né sulle mani e sulla fronte dei sionisti che lo sostengono, ma anche sulle mani, sulla fronte e sulla coscienza, se ce ne sono, di chiunque rimanga in silenzio, in silenzio e indifferente. Stiamo facendo tutto il possibile per fermare questa aggressione disumana contro Gaza, la Siria, il Libano, lo Yemen e il nostro vicino Iran, e continueremo a farlo pazientemente”.

Erdogan, che ha dichiarato di seguire da vicino gli attacchi terroristici israeliani contro l’Iran, così come gli altri conflitti affrontati negli ultimi 23 anni, ha dichiarato: “Tutte le nostre istituzioni e tutti i nostri alleati più importanti sono in allerta riguardo ai possibili effetti di questi attacchi sulla Turchia. Ci siamo preparati e ci stiamo preparando contro ogni tipo di negatività e scenario. Innanzitutto, tutti dovrebbero sapere questo: non gestiamo un supermercato, gestiamo uno dei Paesi più grandi del mondo, la Repubblica di Turchia. La nostra esperienza statale, la nostra profondità storica, la nostra secolare storia come nazione sono i nostri principali punti di riferimento nella gestione di questo processo”.

Non possiamo agire con la retorica di chi non ha un paniere di uova sulla schiena

La responsabilità del potere non tollera retorica vuota, enfasi e polemiche. Non possiamo agire con la retorica di chi non ha un paniere di uova sulla schiena. Non affrontiamo le provocazioni di coloro che, fino a ieri, si sono comportati come sostenitori volontari di Israele e hanno spudoratamente definito Hamas un'”organizzazione terroristica”. Nel mio discorso di apertura al parlamento, coloro che ci hanno criticato senza pietà perché abbiamo attirato l’attenzione sulla crescente aggressione di Israele, dovrebbero oggi consigliarci, non mettere in discussione la nostra sensibilità, ma, se hanno anche solo un briciolo di amor proprio, ammettere i propri errori e scusarsi con noi. Decidiamo i passi che abbiamo intrapreso e che intraprenderemo non secondo i consigli di queste persone prive di visione che sono incapaci di vedere ciò che hanno sotto il naso, ma con la serietà di uno Stato che si addice alla Repubblica di Turchia. Non siamo dalla parte del conflitto, della violenza e dell’oppressione, ma dalla parte del diritto, della giustizia, del dialogo e della diplomazia. Con questa consapevolezza, abbiamo svolto un intenso lavoro diplomatico. traffico dal 13 giugno per la fine dell’aggressione. Il presidente americano, signor Trump, e il presidente iraniano, signor… Abbiamo incontrato Pezeshkian due volte. Abbiamo avuto conversazioni telefoniche simili con i leader di tutti i paesi fratelli della nostra regione. Abbiamo valutato la questione in dettaglio con il presidente russo, signor Putin. Oltre a noi, anche gli altri nostri amici sono in costante contatto con le loro controparti. Fin dall’inizio, come paese che può dialogare anche con l’Iran, abbiamo cercato di risolvere la questione nucleare attraverso la diplomazia. Oggi stiamo facendo e continueremo a fare tutto il necessario affinché le armi vengano messe a tacere. Che la nostra nazione possa stare tranquilla. Il loro governo sta perseguendo gli interessi della Turchia, la pace, la solidarietà e la sicurezza fino in fondo. La forte solidarietà del partito AKP e dell’Alleanza Popolare è la garanzia di tutti gli 86 milioni di persone in queste acque tempestose.”

“La Turchia ha combattuto contro l’espansione del sionismo nel nostro Paese”

Erdogan ha affermato che l’aggressione aperta da parte di Israele negli ultimi due anni spiega i problemi che deve affrontare la vasta area geografica, che comprende anche la Turchia.

Erdogan, sottolineando che oggi è molto più chiaro che dietro i dibattiti, le divisioni e le polarizzazioni in corso in Turchia da decenni ci siano dinamiche esterne, piuttosto che interne, ha affermato: “La ragione fondamentale dei problemi economici, politici e sociali, della questione del terrorismo, dell’instabilità e delle tensioni interne che persistono in Turchia da decenni è oggi più evidente. Nessun colpo di stato, che si ripete quasi ogni 10 anni in Turchia, è stato compiuto per caso. Nessun colpo di stato è stato pianificato da mani patriottiche e patriottiche”.