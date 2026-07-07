Israele attacca nuovamente Gaza nonostante il cessate il fuoco, morti e feriti

Nella Striscia di Gaza l’esercito israeliano continua i suoi raid mortali contro gli sfollati palestinesi nonostante il cessate il fuoco.

Secondo i media arabi, a Gaza City due palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi e molti altri feriti. Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza è salito oggi a sei.

Secondo fonti ospedaliere, un drone militare israeliano ha bombardato una tenda che ospitava sfollati vicino al porto di Gaza. L’attacco avrebbe ucciso Imran Yunus Abu Jarad, di 46 anni, e ferito molte altre persone.

In un attacco israeliano contro la zona di Mawasi, dove si erano rifugiati alcuni palestinesi sfollati, il trentenne Muhammed Imad Abu Tuayme è stato ucciso e cinque palestinesi, tra cui quattro bambini, sono rimasti feriti.

In un raid condotto dall’Idf nei pressi della moschea di Muawiya, nella zona nord-ovest di Rafah, cinque palestinesi sono rimasti feriti.

Un palestinese è stato ucciso in un attacco di droni israeliani a Khan Yunis.

Secondo quanto riferito dai media locali palestinesi, un drone israeliano ha preso di mira un’area civile nella regione di Jawrat al-Akkad di Khan Yunis.

Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco avrebbe provocato la morte di un palestinese di nome Vahid Abu Salim e il ferimento di molte altre persone.

Un palestinese è stato ucciso dai colpi di arma da fuoco dei soldati israeliani a Gaza.

Secondo quanto riportato dai media locali palestinesi, l’esercito israeliano ha violato nuovamente il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Ala Sabri Berike, 45 anni, è stato ucciso quando i soldati israeliani hanno aperto il fuoco nella zona di Fesh Feresh, nella regione di Mawassi, a Khan Yunis.

Due palestinesi, tra cui un bambino, sono stati uccisi in un attacco israeliano a Gaza.

Secondo quanto riportato dai media locali palestinesi, l’esercito israeliano ha preso di mira un veicolo nei pressi del Parco di Barcellona, ​​nel quartiere di Tel al-Hawa a Gaza City.

Nell’attentato sono stati uccisi due palestinesi, tra cui un bambino, e molti altri sono rimasti feriti.

Il bilancio delle vittime degli attacchi militari israeliani nella Striscia di Gaza è salito oggi a sei.

Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute di Gaza, dall’entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele il 10 ottobre 2025, 1.072 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi, 3.463 feriti e 799 corpi sono stati recuperati dalle macerie.

Il numero di palestinesi uccisi negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’ottobre 2023 è salito a 73.098, mentre il numero dei feriti ha raggiunto quota 173.571. Si tratta di morti e feriti accertati.

Si stima che centinaia di migliaia di palestinesi siano ancora sepolti sotto le macerie o raccolti coi buldozzer di Netanyahu e seppelliti in fosse comuni, nel silenzio assordante della comunità internazionale e con l’assoluta impunità nei confronti del governo di Tel Aviv.