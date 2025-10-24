Far West a Lamezia, in un altro agguato ferite 2 persone. Arrestato presunto autore

E’ Far West a Lamezia Terme. Dopo l’omicidio di ieri, stamane in un altro agguato a colpi di pistola sono rimaste ferite altre due persone. Presi i presunti autori.

Nel pomeriggio di oggi i carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato un uomo con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma clandestina. Si tratta di G.F., un 53enne del posto.

L’arresto fa seguito al grave fatto di sangue della tarda mattinata di oggi, quando in via Cilea di Lamezia Terme, l’uomo, per motivi in fase di accertamento, utilizzando una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa, ha esploso numerosi colpi di pistola all’indirizzo di due uomini di etnia rom del posto.

Le vittime, subito ricoverate presso il locale ospedale Giovanni Paolo II per le ferite riportate, sono state attinte rispettivamente a una gamba e alla schiena e non verserebbero in pericolo di vita.

La pistola utilizzata è stata recuperata e posta sotto sequestro, in attesa di approfondite analisi balistiche e di laboratorio. Inoltre, nell’ambito dei rilievi effettuati sulla scena del crimine da parte dei militari della Sezione investigazioni scientifiche del Reparto operativo di Catanzaro, sono stati rinvenuti e sequestrati 9 bossoli e una ogiva.

L’arrestato, oramai braccato dai Carabinieri quale presunto autore del grave episodio, si è consegnato spontaneamente presso la stazione Carabinieri di Lamezia Terme Sambiase. Come disposto dalla Procura della Repubblica lametina, l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

I Carabinieri, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, stanno dando luogo ad ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire sia la matrice dell’evento, sia l’eventualità che l’arma sequestrata possa essere stata utilizzata in passato per altri fatti di sangue avvenuti in zona.

A Lamezia Terme si stanno registrando gravi fatti di sangue negli ultimi giorni. La scorsa notte è stato ucciso sul lungomare, in località Ginepri, Emiliano Torcasio, un autista incensurato di 52 anni. L’uomo è stato colpito a morte da diverse coltellate, tra cui alcune al volto tanto che è stato difficile identificarlo. Oggi, il presunto autore dell’omicidio si è costituito in caserma. Le indagini dei carabinieri di Lamezia sono focalizzate sulla vita privata della vittima.