Il ministro Tajani in Calabria incontra Occhiuto in clinica

Il ministro degli esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in Calabria per partecipare ad alcuni appuntamenti pubblici, ha fatto visita di prima mattina al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ricoverato in una clinica specializzata di Cosenza dove ha iniziato un percorso di riabilitazione a seguito dell’intervento al cuore che ha subito una decina di giorni addietro nell’ospedale policlinico Renato Dulbecco di Catanzaro.

A dare notizia dell’incontro sul suo profilo X è stato lo stesso Occhiuto, che è vice segretario nazionale del partito azzurro, apparso sorridente in una foto con il ministro Tajani. “Iniziata la giornata – ha scritto Occhiuto su X – con una bella visita del leader del mio partito. Grazie @Antonio_Tajani”.

Il ministro degli Esteri in mattinata parteciperà a Reggio Calabria ad un convegno sul tema “Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze”, organizzato in occasione del decimo anniversario dell’apertura della struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati “Casa dell’Annunziata” mentre nel pomeriggio terrà una conferenza stampa assieme ai quadri dirigenziali calabresi di Forza Italia, per annunciare l’adesione al partito di alcuni sindaci e amministratori.