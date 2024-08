Incidente stradale nel Catanzarese, tre giovani feriti gravemente

Grave incidente stradale nel catanzarese. Tre giovani sono rimasti gravemente feriti ed uno in modo lieve in uno scontro frontale avvenuto prima della mezzanotte in via Cavour, nel comune di Simeri Crichi.

A impattarsi tra loro una Nissan Qashqai ed una Alfa Romeo Giulietta. Ad avere la peggio due ragazzi ed una ragazza i quali sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale con le ambulanze.

Un ferito lieve in evidente stato di shock è stato affidato alle cure dal personale sanitario del Suem118 sul posto.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per accertare la dinamica del grave incidente.