Incidente stradale nel vibonese, un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 182 delle Serre vibonesi. Per cause in corso di accertamento a scontrarsi frontalmente sono stati una Ford Focus ed un Fiat Doblò.

Due le persone estratte dagli abitacoli accartocciati. Per la persona ferita gravemente, era intervenuto l’elisoccorso ma è deceduta prima del decollo. Sul posto sono intervenute Squadre dei vigili del fuoco del comando di Vibo Valentina sede centrale e distaccamento di Vibo Marina.

A causa del sinistro la statale è rimasta chiusa al traffico in entrambi sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.