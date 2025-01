Incidente stradale sulla statale 106 nel Crotonese, un morto e un ferito grave

È di un morto e un ferito in condizioni critiche il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 106, all’altezza di Steccato di Cutro, nel Crotonese.

Per cause in corso di accertamento due vetture, una Fiat Panda ed una Lancia Ypslon si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita il conducente della Fiat Panda, mentre il conducente della Lancia è rimasto ferito gravemente.

Ad estrarlo dall’abitacolo i vigili del fuoco del Comando di Crotone intervenuti sul posto, che lo hanno poi affidato ai sanitari del 118 per trasportarlo in ospedale a Catanzaro.

Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.