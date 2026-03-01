Iran, media: il presidente Pezeshkian sta bene. Guiderà il Paese fino alla transizione

Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian, capo della magistratura e membro del Consiglio dei guardiani della Costituzione, guiderà temporaneamente il Paese, ha affermato l’agenzia di stampa Irna. Guiderà il Paese “durante il periodo di transizione successivo alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei”, ha aggiunto l’agenzia iraniana aggiungendo che potrebbe essere affiancato da altri funzionari.

Intanto, “il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è in piena salute”, ha affermato una fonte vicina all’ufficio presidenziale citato dall’agenzia Tasnim che smentisce notizie sulla sua morte circolate su alcuni media occidentali.

In seguito agli attacchi aerei lanciati dagli Stati Uniti e dal regime israeliano contro diverse città dell’Iran, tra cui la capitale Teheran, sabato mattina, la fonte ha affermato che Pezeshkian è in piena salute e non ha riscontrato alcun problema.

Sabato mattina a Teheran si sono udite diverse forti esplosioni, seguite da un denso fumo che si è alzato nel cielo. Si sono udite esplosioni anche a Isfahan, Qom, Karaj, Tabriz e Kermanshah.