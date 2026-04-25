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Trump annulla il viaggio in Pakistan della delegazione Usa. L’Iran: “Colloqui solo indiretti”

Redazione

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato la visita diplomatica per i colloqui a Islamabad, in Pakistan, dove erano in procinto di partire la delegazione statunitense Steve Witkoff e Jared Kushner, genero di Trump. La decisione è stata assunto dopo che l’Iran ha fatto sapere di non partecipare ai negoziati perché “sotto ricatto”. Sarebbe possibile fare un altro incontro ma solo in modo “indiretto”.

Intanto, trapela, che il Segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe aver deliberatamente rifiutato di partecipare ai colloqui sull’Iran in Pakistan, secondo quanto riportato dal Financial Times citato dai media.

Marco Rubio, segretario di Stato Usa

Il giornale ha fatto notare che Rubio era assente durante entrambi i viaggi della delegazione statunitense a Islamabad. Secondo il professor Stephen Walt dell’Università di Harvard, il massimo diplomatico statunitense semplicemente non vuole essere associato a una sconfitta nel conflitto con l’Iran.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione su larga scala contro l’Iran. Il 7 aprile, il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco reciproco di due settimane con Teheran.

Secondo la parte iraniana, un totale di 3.375 iraniani sono morti a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani durante i 40 giorni di guerra. L’11 aprile, Iran e Stati Uniti hanno tenuto diversi cicli di colloqui a Islamabad.

Sia Teheran che Washington hanno riferito che le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo su una soluzione a lungo termine a causa di una serie di contraddizioni. Il 21 aprile, il leader statunitense ha annunciato su Truth Social che Washington intende estendere il cessate il fuoco con l’Iran, che sarebbe scaduto di lì a poche ore. Secondo l’emittente statale iraniana, Teheran non intende conformarsi all’estensione del cessate il fuoco annunciata unilateralmente da Washington e darà priorità ai propri interessi.

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