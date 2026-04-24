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Dramma Catanzaro, aperta la camera ardente di madre e i suoi due bimbi

Sabato i funerali di Anna Democrito e i dei piccoli Nicola e Giuseppe. Il marito è al Gaslini per stare vicino alla figlia maggiore, Maria Luce, ricoverata a Genova, ma rientrerà per le esequie della sua famiglia

Red Calabria

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Si è aperta a Catanzaro la camera ardente per le tre vittime della tragedia avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso.

Le salme della donna di 46 anni e dei suoi due bambini, di 4 mesi e 4 anni, sono state restituite alla famiglia, dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Catanzaro per chiarire la dinamica dell’evento.

I feretri di Anna Democrito e i piccoli Nicola e Giuseppe, sono giunti in tarda mattinata in una casa funeraria per consentire a conoscenti e amici di esprimere vicinanza e affetto ai familiari delle vittime.

Il marito della donna e padre dei bimbi si trova ancora a Genova, dov’è ricoverata l’unica superstite alla tragedia, Maria Luce, la bambina di quasi sei anni ricoverata in rianimazione all’istituto pediatrico Gaslini.

L’uomo rientrerà in Calabria domani per partecipare, alle ore 17, ai funerali che saranno celebrati nella Basilica dell’Immacolata.

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