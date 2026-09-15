La chiusura dell’oleodotto Est-Ovest in Arabia ha ridotto le vie di uscita per il petrolio saudita

La chiusura precauzionale da parte dell’Arabia Saudita dell’oleodotto East-West Pipeline (Petroline), attraverso il quale il paese trasporta petrolio verso i mercati internazionali senza utilizzare lo Stretto di Hormuz, sta limitando le alternative di esportazione e aumentando la pressione logistica sulle spedizioni di petrolio.

Secondo i dati dell’Agenzia statunitense per l’informazione energetica (EIA), citata da Anadolu agency -, la quantità di petrolio greggio e altri liquidi petroliferi che attraversano lo Stretto di Hormuz è diminuita da una media di 21,6 milioni di barili al giorno nell’ultimo trimestre del 2025 a 4,9 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre di quest’anno.

Durante questo periodo, il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz è diminuito di circa il 77%, aumentando l’importanza dell’oleodotto Est-Ovest, che trasporta il petrolio saudita al porto di Yanbu sulla costa del Mar Rosso, come rotta di esportazione alternativa. La chiusura precauzionale dell’oleodotto in seguito agli attentati del 10 settembre ha aumentato la pressione sulle rotte di esportazione del petrolio del paese verso i mercati internazionali.

Il petrolio saudita trasportato tramite l’oleodotto fino a Yanbu può poi essere spedito verso diversi mercati. Le petroliere dirette a nord raggiungono i mercati del Mediterraneo e dell’Europa attraverso il Canale di Suez e l’oleodotto SUMED in Egitto, mentre lo stretto di Bab el Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso, è fondamentale per le spedizioni verso l’Asia.

La chiusura dell’oleodotto Est-Ovest da parte dell’Arabia Saudita potrebbe causare una carenza di approvvigionamento di milioni di barili sul mercato.

Secondo i dati dell’EIA, la quantità di petrolio greggio e altri liquidi petroliferi transitati attraverso Bab al-Mandeb è stata di 5,4 milioni di barili al giorno nell’ultimo trimestre del 2025. Tale quantità è aumentata a 8,1 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre dell’anno.

Nel secondo trimestre dell’anno, la quantità di petrolio trasportata attraverso il Canale di Suez e l’oleodotto SUMED ha raggiunto i 5,8 milioni di barili al giorno. L’EIA afferma che l’aumento a Bab al-Mandeb è stato influenzato dalla deviazione del petrolio saudita dallo Stretto di Hormuz a Yanbu attraverso l’oleodotto Est-Ovest.

I dati di tracciamento delle petroliere mostrano anche un aumento delle spedizioni attraverso Yanbu, in concomitanza con le restrizioni nello Stretto di Hormuz. Secondo i dati di Vortexa, i carichi di petrolio greggio e condensato a Yanbu sono aumentati da 3,2 milioni di barili al giorno in agosto a 3,7 milioni di barili al giorno all’inizio di settembre.

Tuttavia, la chiusura dell’oleodotto Est-Ovest limita il trasporto di petrolio dall’Arabia Saudita orientale a Yanbu, e il Canale di Suez e l’oleodotto SUMED non costituiscono un’alternativa valida in grado di sostituire Petroline. In questa situazione, sta guadagnando terreno l’opzione di utilizzare i principali terminali di esportazione nel Golfo e di transitare il più possibile attraverso lo Stretto di Hormuz per consegnare il petrolio saudita ai mercati internazionali.

È possibile una riduzione di 3-4 milioni di barili.

Afshin Javan, ex rappresentante dell’OPEC in Arabia Saudita ed economista del settore energetico, ha dichiarato a un corrispondente dell’agenzia AA che l’Arabia Saudita gode di flessibilità operativa nel settore petrolifero, ma nelle condizioni attuali il principale vincolo si sta spostando sempre più dalla capacità produttiva alla capacità logistica.

Javan ha affermato che l’oleodotto East-West Pipeline ha una capacità di trasporto giornaliera di circa 7 milioni di barili, di cui circa 2 milioni vengono utilizzati nelle raffinerie e per la produzione di energia elettrica sulla costa occidentale, lasciando teoricamente una capacità di circa 5 milioni di barili disponibile per l’esportazione. Javan ha aggiunto che la chiusura dell’oleodotto metterebbe a rischio questa capacità.

Javan ha indicato che l’impatto effettivo sarebbe limitato se i transiti parziali attraverso lo Stretto di Hormuz continuassero e se l’interruzione del gasdotto Petroline fosse di breve durata.

Javan ha affermato che, se le restrizioni nello Stretto di Hormuz dovessero continuare e l’oleodotto rimanesse fuori servizio per un periodo prolungato, le esportazioni di petrolio saudita potrebbero subire una riduzione effettiva di circa 3-4 milioni di barili al giorno, aggiungendo che l’impatto reale dipenderebbe dalla durata del transito di merci attraverso lo Stretto di Hormuz.

Javan ha affermato che le scorte dell’Arabia Saudita in Asia, nel Mediterraneo e nell’Europa nord-occidentale potrebbero supportare le consegne ai clienti nel breve termine e che i trasferimenti da nave a nave, il reindirizzamento del carico e altre misure logistiche potrebbero fornire ulteriore flessibilità. Tuttavia, Javan ha sottolineato che queste non potrebbero sostituire in modo permanente un importante corridoio di esportazione.

Javan ha affermato che, se i rischi per la sicurezza nello Stretto di Hormuz e a Bab el Mandeb, nonché la chiusura di Petroline, dovessero persistere per un periodo prolungato, il principale collo di bottiglia sarebbe rappresentato dal trasporto del petrolio verso i mercati internazionali, piuttosto che dalla produzione stessa. Ha aggiunto che un’interruzione prolungata della produzione di diversi milioni di barili potrebbe aumentare la pressione al rialzo sui prezzi del petrolio e la volatilità del mercato.

I livelli delle scorte a Yanbu potrebbero limitare temporaneamente l’impatto dell’interruzione.

Jamie Ingram, responsabile editoriale del Middle East Economic Survey, ha spiegato che l’interruzione temporanea del gasdotto Petroline potrebbe essere gestita per un certo periodo grazie alle scorte presenti nei terminali di esportazione nel Mar Rosso.

Ingram ha sottolineato che aumentare le esportazioni dai terminali del Golfo a oltre 3 milioni di barili al giorno sarebbe logisticamente impegnativo.

Ingram ha spiegato che questa situazione ha costretto la compagnia petrolifera nazionale Saudi Aramco a utilizzare un metodo “navetta” per trasportare il petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz con un numero limitato di petroliere, aggiungendo che anche il parco petrolifero disponibile per queste operazioni era limitato.

Ingram ha affermato che, a causa della portata delle operazioni, si sono verificati anche maggiori vincoli logistici al largo delle coste di Fujairah e Sohar, e ha sottolineato che Aramco potrebbe riattivare la linea Est-Ovest con capacità ridotta in tempi relativamente brevi, ma il rischio principale è rappresentato da una ripetizione degli attacchi.

Ingram ha osservato che Yanbu è rimasto l’impianto di esportazione di petrolio più importante di Aramco durante tutto il conflitto, aggiungendo: “Il problema non è un singolo collo di bottiglia. Sebbene il sistema nel suo complesso abbia dimostrato una notevole resilienza, è sottoposto a forti pressioni. Nuovi tagli potrebbero rendere necessarie ulteriori riduzioni della produzione”.

Flavio Inocencio, socio della società di consulenza Helios Advisory, ha inoltre affermato che la rotta Est-Ovest rappresenta una delle alternative più importanti alle restrizioni nello Stretto di Hormuz e che altre opzioni, tra cui il Canale di Suez e la SUMED, non possono sostituire completamente tale rotta.

Inocencio ha osservato che le attuali riserve petrolifere di Yanbu potrebbero durare circa una settimana se non venisse garantito un nuovo flusso attraverso l’oleodotto, aggiungendo che l’Arabia Saudita potrebbe essere costretta a limitare ulteriormente la produzione se l’interruzione si prolungasse e le opportunità di esportazione si riducessero.

Inocencio ha osservato che le restrizioni nello Stretto di Hormuz, unitamente all’aumento dei rischi per la sicurezza intorno a Bab al-Mandeb, potrebbero ulteriormente aggravare la tensione sul mercato fisico del petrolio.