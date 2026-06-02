L’Iran condanna il silenzio dell’Occidente sulla violazione israeliana della tregua in Libano

Il viceministro degli Esteri iraniano per gli affari legali e internazionali, Kazem Gharibabadi, ha criticato il silenzio dell’Occidente sulle violazioni del cessate il fuoco con il Libano da parte di Israele negli ultimi mesi, “dopo che il regime ha annullato i piani per attaccare la capitale libanese, Beirut, in seguito a una telefonata del presidente statunitense Donald Trump”. Lo riporta l’agenzia statale iraniana Irna.

Gharibabadi ha rilasciato queste dichiarazioni in un post su X martedì, dopo che Trump aveva annunciato lunedì sera di aver parlato al telefono con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, conversazione che aveva portato Israele ad annullare i piani per colpire Beirut.

Israele e il movimento di resistenza libanese Hezbollah si scontrano dall’inizio di marzo, dopo che Hezbollah ha lanciato attacchi contro posizioni israeliane in rappresaglia per l’assassinio del leader della rivoluzione islamica iraniana, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, avvenuto il 28 febbraio per mano del regime. Prima degli scontri, Israele aveva condotto attacchi quotidiani contro il Libano meridionale senza alcuna reazione da parte di Hezbollah, nonostante un accordo di cessate il fuoco tra le due parti entrato in vigore alla fine di novembre 2024.

«Gli attuali sviluppi in Libano, Siria e Gerusalemme occupata hanno reso ancora più chiara una realtà: la crisi della regione non è il risultato di “tensioni sporadiche”, bensì il prodotto dei crimini e dell’impunità del regime sionista, che viola la sovranità degli Stati, rende privi di significato i cessate il fuoco e profana i luoghi sacri palestinesi», ha scritto Gharibabadi.

Ha esortato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad “andare oltre la semplice espressione di preoccupazione e i generici appelli, e ad adottare invece misure vincolanti e punitive contro il regime sionista”.

“Il diritto internazionale non può essere difeso attraverso condanne a basso costo e inefficaci”, ha aggiunto.

“Se la decisione di attaccare la capitale di uno stato indipendente può essere cambiata con una sola telefonata, la domanda principale è perché mesi di violazioni del cessate il fuoco, aggressioni contro il Libano, sfollamento di civili e minacce alla sovranità del paese siano continuati con il sostegno politico e militare occidentale”, ha scritto il funzionario iraniano.

Ha aggiunto che l’intervento di Trump per dissuadere Netanyahu dal lanciare un attacco su larga scala a Beirut “è meno un segno dell’impegno di Washington per la pace e più la prova del ruolo diretto dell’America nella gestione degli atti di aggressione del regime sionista”.

Iran: “L’intervento di Trump nel raid su Beirut dimostra che gli USA gestiscono direttamente gli attacchi israeliani”

Il vice ministro Kazem Gharibabadi ha inoltre dichiarato che “gli sviluppi recenti in Libano, Siria, Palestina occupata e Gerusalemme espongono ulteriormente la realtà dietro le tensioni regionali”.

Il vice di Abbas Araghchi ha sostenuto che l’affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui ha persuaso Benjamin Netanyahu ad annullare un grande attacco su Beirut “non dimostra un impegno per la pace, ma conferma piuttosto il ruolo diretto di Washington nella gestione delle azioni militari israeliane”.

L’esponente di governo iraniano ha aggiunto che “se una decisione di attaccare la capitale di uno Stato sovrano può essere rovesciata con una singola telefonata, allora dovrebbero essere poste domande sul perché le violazioni del cessate il fuoco, gli attacchi, lo spostamento forzato e le minacce alla sovranità del Libano siano continuati per mesi con il sostegno politico e militare occidentale”.