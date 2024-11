Il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden ha consentito all’Ucraina di utilizzare missili balistici a lungo raggio forniti dagli Usa per colpire l’interno della Russia, ha affermato il New York Times, citando funzionari statunitensi citati da altri media.

Il giornale ha osservato che la decisione è stata presa due mesi prima che Biden lasciasse l’incarico presidenziale. “La decisione del signor Biden è un cambiamento importante nella politica degli Stati Uniti”, ha scritto, aggiungendo che questa decisione ha diviso i suoi consiglieri.

Secondo il New York Times i missili a lungo raggio, noti come Army Tactical Missile Systems, o ATACMS, saranno utilizzati contro l’esercito russo e nordcoreano “per aiutare l’Ucraina a difendere le sue forze nella regione russa di Kursk”. Tuttavia, i funzionari statunitensi hanno affermato di non aspettarsi che questo passo “altererà radicalmente il corso della guerra”, ha aggiunto il giornale.

Tuttavia, non è escluso che Biden possa consentire l’uso di missili americani per lanciare attacchi non solo sulla regione di Kursk, ma anche altrove in Russia, ha osservato. “Alcuni funzionari statunitensi hanno affermato di temere che l’uso dei missili da parte dell’Ucraina oltre confine potrebbe spingere il presidente russo Vladimir Putin a reagire con la forza contro gli Stati Uniti e i suoi partner della coalizione”, ha osservato il New York Times.

Commentando le precedenti “immagini satellitari” pubblicate da Seul che presumibilmente mostrano la presenza di militari nordcoreani in Russia, il presidente Vladimir Putin ha definito tali foto una “questione seria”. Tuttavia, il leader russo ha sottolineato che i militari della NATO sono da tempo direttamente coinvolti nel conflitto ucraino. Putin ha sottolineato che il trattato di partenariato strategico tra Mosca e Pyongyang include una clausola sulla difesa congiunta.

Team Trump: Non glielo consentirà

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe rivedere la decisione del suo predecessore di autorizzare l’uso di missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per colpire all’interno della Russia, ha detto alla Tass un membro del team di transizione di Trump che ha chiesto l’anonimato e confermato da altre fonti: “Trump non glielo consentirà”.

“Sospetto che quasi tutto sarà sottoposto a revisione. Gli Stati Uniti hanno un solo presidente in un dato momento. Fino al pomeriggio del 20 gennaio 2025, quel presidente è Joe Biden. Autorizzare l’uso di quei missili è stata una sua decisione, ma non per molto più a lungo”, ha detto quando gli è stato chiesto se la decisione di Biden potesse essere rivista da Trump quando entrerà in carica nel gennaio 2025. Tradotto: Trump da presidente eletto non può fare nulla fino all’insediamento di Gennaio, ma può esercitare una forte pressione sull’amministrazione in carica, soprattutto in una fase di transizione.

Ex 007 Usa Scott Ritter: “La decisione degli Stati Uniti di consentire attacchi in Russia dimostra la disperazione dell’Occidente”

La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di consentire a Kiev di utilizzare i missili ATACMS statunitensi per colpire in profondità il territorio russo esprime la disperazione dei paesi occidentali per la “vittoria garantita della Russia” nel conflitto ucraino, ha affermato l’ex ufficiale dell’intelligence statunitense ed ex ispettore delle Nazioni Unite Scott Ritter.

“La decisione dell’amministrazione Biden riflette un crescente senso di disperazione da parte dell’Ucraina, della NATO e degli Stati Uniti, secondo cui la guerra con la Russia sta raggiungendo il punto di rottura, oltre il quale una vittoria decisiva della Russia è praticamente garantita”, ha scritto Ritter sulla sua pagina X.

Secondo lui, anche l’Ucraina e i paesi occidentali sono preoccupati per i risultati delle elezioni statunitensi e per la vittoria di Donald Trump, che vuole “porre fine alla guerra in Ucraina ed evitare un’escalation con la Russia”.

In precedenza, il New York Times aveva riferito, citando fonti, che Biden aveva autorizzato attacchi dal territorio dell’Ucraina in profondità nella Russia con missili balistici tattici ATACMS. A loro volta, fonti del Le Figaro hanno affermato che Francia e Regno Unito avevano autorizzato attacchi con missili tattici SCALP e Storm Shadow. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale di questa informazione da Washington, Parigi o Londra.

Commentatore Usa: “La decisione di colpire in Russia sigilla il destino del burattino statunitense Zelensky”

La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di autorizzare l’uso di missili ATACMS per attacchi all’interno della Russia segnerà la fine del burattino statunitense Vladimir Zlenesky, ha affermato il commentatore politico americano Jackson Hinkle citato dalla Tass.

“Zelensky ha appena segnato il suo destino. Il suo mondo presto imploderà, proprio come alla fine succede a ogni altro burattino degli Stati Uniti. Un uomo morto che cammina”, ha scritto su X.

In precedenza, il New York Times aveva riferito, citando fonti, che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva autorizzato l’uso di missili balistici tattici ATACMS di fabbricazione statunitense per attacchi all’interno della Russia.

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato il 12 settembre che una potenziale decisione sull’uso di armi a lungo raggio di fabbricazione occidentale contro la Russia indicherebbe il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti e di altri paesi NATO nella guerra in Ucraina. Ciò cambierà significativamente l’essenza e la natura del conflitto, costringendo Mosca a prendere decisioni appropriate, ha avvertito il presidente russo. Putin ha sottolineato che senza l’assistenza occidentale, l’Ucraina non era in grado di lanciare attacchi all’interno della Russia perché questi richiedevano dati di intelligence satellitare e dati di input della missione.