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“L’Iran garantisce il passaggio sicuro di Hormuz a tutte le navi dopo la fine della guerra”

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha sottolineato che la cessazione completa delle ostilità è l'unica soluzione per riaprire il dialogo e lo Stretto, il cui blocco ha causato una crisi energetica in tutto il mondo

Redazione

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Le autorità iraniane sono pronte a garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali una volta terminata la guerra con gli Stati Uniti, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, citato dai media.

“L’unica soluzione [al problema del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz] è la cessazione completa della guerra di aggressione [condotta dagli Stati Uniti contro l’Iran], dopodiché garantiremo il passaggio sicuro a ogni nave”, ha dichiarato in un commento al canale televisivo indiano Doordarshan.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi militari contro l’Iran. Le principali città iraniane, tra cui Teheran, sono state prese di mira. In risposta, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato un’operazione di rappresaglia su vasta scala e ha lanciato attacchi contro Israele. Anche installazioni militari statunitensi in Bahrein, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono state colpite.

Le autorità iraniane hanno successivamente annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz alle navi associate agli Stati Uniti, a Israele e ai paesi che hanno sostenuto gli attacchi contro la Repubblica islamica.

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