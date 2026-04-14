Péter Magyar, leader del partito Tisza, vincitore delle elezioni parlamentari ungheresi, ha preso posizione sulle forniture di petrolio e gas dalla Russia, che diventeranno un ostacolo nelle relazioni del Paese con l’Ucraina, riferisce Strana.ua, citata da Ria Novosti.

“Un’altra ragione molto probabile per le nuove tensioni tra Kiev e Budapest è l’intenzione dell’Ungheria di mantenere le forniture energetiche russe. L’Unione Europea ha dichiarato un rifiuto totale del petrolio e del gas provenienti dalla Russia . Kiev non solo appoggia questa linea, ma la promuove attivamente. <…> Ci sono seri dubbi che la leadership ucraina acconsentirà alla ripresa del gasdotto Druzhba in base a tali piani, anche allo scopo di instaurare un dialogo con l’Ungheria”, si afferma nell’articolo.

L’articolo sostiene che rimarranno altri “punti critici” nelle relazioni tra Budapest e Kiev, che ostacoleranno il miglioramento dei rapporti.

Il giorno prima, Magyar aveva dichiarato in una conferenza stampa internazionale che l’Ungheria, dopo l’ascesa al potere del partito Tisza, avrebbe fatto tutto il possibile per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico, ma non avrebbe abbandonato gli acquisti dalla Russia. Il politico aveva sottolineato l’importanza per Budapest di acquistare petrolio al prezzo più basso e in modo più sicuro possibile.

Magyar: “L’Ungheria punta a diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico”

Da quando il partito Tisza è salito al potere, l’Ungheria farà tutto il possibile per diversificare le proprie fonti di approvvigionamento energetico, ma questo non significa abbandonare le forniture provenienti dalla Russia, ha dichiarato il leader del partito Péter Magyar citato da Ria Novosti.

“Non possiamo cambiare la geografia. La Russia resterà qui, l’Ungheria resterà qui, faremo tutto il possibile per diversificare. Questo non significa che abbandoneremo le forniture dalla Russia, acquisteremo sempre petrolio al prezzo più basso e in modo più sicuro possibile”, ha dichiarato Magyar in una conferenza stampa internazionale.

Il Cremlino ha preso atto della disponibilità dell’Ungheria ad avviare un dialogo pragmatico con Mosca.

Il Cremlino, secondo le dichiarazioni di Péter Magyar, leader del partito Tisza, vincitore delle elezioni ungheresi, si è dichiarato pronto a un dialogo pragmatico con Mosca. Si è affermato che il Cremlino è pronto a questo e attende i primi passi del nuovo governo ungherese. Lo riporta Interfax.

“Possiamo constatare con soddisfazione, per quanto ci risulta, la volontà di impegnarsi in un dialogo pragmatico. In questo caso, c’è reciproca disponibilità. E poi ci lasceremo guidare dai passi specifici del nuovo governo ungherese”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda su come il Cremlino avesse reagito alle prime dichiarazioni di Magyar.

Allo stesso tempo, Peskov ha osservato che “il signor Magyar rilascia molte dichiarazioni e tiene molte conferenze stampa”. “Aspettiamo che si formi un nuovo governo ungherese, aspettiamo i primi passi concreti”, ha ribadito.

Il giorno prima, Magyar aveva annunciato la sua intenzione di mantenere relazioni pragmatiche con la Russia e di continuare ad acquistare petrolio russo.