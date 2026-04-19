Gli Houthi avvertono: Se Usa non si fermano chiuderemo lo Stretto di Bab el-Mandeb

Gli Houthi del movimento ribelle yemenita Ansar Allah hanno confermato la loro disponibilità a chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb, che separa la penisola arabica dall’Africa, alla navigazione internazionale in risposta alle politiche del presidente statunitense Donald Trump nella regione. Lo ha dichiarato Hussein al-Ezzi, uno dei leader del movimento e viceministro degli Affari Esteri nel governo formato dagli Houthi citato dai media.

“Se Sana’a decidesse di chiudere lo Stretto di Bab el-Mandeb, nessuno sarebbe in grado di aprirlo. Pertanto, Trump e coloro che lo assecondano dovrebbero porre immediatamente fine a tutte le azioni e politiche che ostacolano la pace e mostrare il necessario rispetto per i diritti del nostro popolo e del nostro Paese”, ha scritto sulla sua pagina sui social media X.

Il 2 aprile, il viceministro dell’Informazione del governo Houthi, Mohammed Mansour, ha avvertito che il movimento ribelle yemenita Ansar Allah (Houthi) potrebbe chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb, che separa la penisola arabica dal corno d’Africa (ingresso nel Mar Rosso che porta le navi fino al canale di Suez, ndr), non solo in caso di escalation contro l’Iran, ma anche per salvaguardare il movimento sciita Hezbollah in Libano. Secondo lui, un simile scenario porterebbe inevitabilmente a una crisi energetica mondiale, con i prezzi del petrolio che potrebbero raggiungere i 200 dollari al barile.