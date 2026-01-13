Omicidio a Cosenza, 48enne ucciso in auto in Via Popilia

Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in auto a Cosenza. La vittima si chiamava Luca Carbone e, stando alle prime informazioni, è stato raggiunto da un colpo di pistola all’addome mentre si trovava al posto di guida del suo veicolo in via Popilia, in un quartiere popolare della città calabra. Per gli inquirenti la prima ipotesi è stata l’omicidio, poi confermata anche dal sopralluogo dei tecnici della scientifica che hanno rilevato fori di proiettile sul parabrezza e sulla carrozzeria sul lato del guidatore. Per ulteriori dettagli sulle cause della morte del 48enne bisognerà aspettare l’esito dei risultati dell’autopsia.

Ansa 1 di 4

Indagini in corso

L’agguato è avvenuto questa mattina nei pressi dell’abitazione della vittima che viveva alla fine della stessa via Popilia, all’ultimo lotto, nella quale è stato rinvenuto il cadavere. Ad accorgersi del delitto è stato un passante che ha notato il corpo riverso nell’auto con lo sportello aperto e ha chiamato i soccorsi.

Luca Carbone pare fosse un pizzaiolo ed era attualmente disoccupato: proprio questa mattina, secondo quanto si è appreso, era stato a fare dei colloqui di lavoro. Stando alle prime indagini, avrebbe avuto precedenti per droga ma secondo i carabinieri l’omicidio non sarebbe legato al mondo della criminalità. Un’amica dell’uomo, giunta sul luogo dell’omicidio, ha parlato di un “ragazzo tranquillo che si prendeva cura della mamma e del fratello, non autosufficienti” e che vivono in un’altra zona.