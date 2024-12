Omicidio Thompson a New York, arrestato presunto killer. Ha un nome italiano

foto Ansa/Epa 1 di 5

E’ stato identificato il presunto killer del Ceo di United Healthcare Brian Thompson, ammazzato a sangue freddo il 4 dicembre a New York. Lo ha rivelato il New York Times, svelando l’identità . Si chiama Luigi Mangione (nome di origini italiane) e ha 26 anni. Il giovane è stato arrestato oggi in un McDonald’s in Pennsylvania.

Secondo le autorità sarebbe lui il sospettato numero uno dell’assassinio di Brian Thompson, amministratore delegato del gruppo assicurativo più grande degli Usa che è inglobato in United Healthcare Group, uno dei colossi farmaceutici più importanti e influenti nella Grande Mela, con fatturati plurimiliardari.

Il fermo è avvenuto perché l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola simile a quella usata nell’omicidio. L’uomo avrebbe tentato di usare un documento falso nel McDonald’s, hanno detto fonti della polizia citate dal New York Post. Con sé l’uomo aveva anche “un manifesto”, una pistola con silenziatore, quattro documenti di identità falsi e altri oggetti in linea con quel che le autorità sanno del presunto killer.

Sabato le autorità di New York aveva diffuso altre due foto, una delle quali scattata in un taxi. In entrambi i casi il volto del ricercato era coperto da una mascherina chirurgica azzurra. La polizia aveva anche annunciato il contenuto dello zaino che il killer avrebbe abbandonato a Central Park prima di lasciare Manhattan: all’interno c’erano un giaccone “Tommy Hilfiger” e dollari falsi del Monopoli.

Il ceo di UnitedHealthCare Brian Thompson è stato ucciso a colpi di arma da fuoco al petto la mattina del 4 dicembre fuori davanti all’hotel Hilton di Midtown, a New York, in quello che la polizia ha subito definito “un attacco mirato”, un agguato premeditato.