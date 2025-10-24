Omicidio Torcasio a Lamezia, indagini su vita privata. Killer si è accanito

L'assassino ha colpito ripetutamente l'uomo anche al volto fino a sfigurarlo al punto che è stato difficile identificarlo. Era un autista incensurato. Le investigazioni dei carabinieri si orientano sulla vita personale

Si concentrano sulla vita privata della vittima le indagini sull’omicidio di Emiliano Torcasio, l’uomo di 52 anni, incensurato, autista, ucciso sul lungomare di Lamezia Terme, in località Ginepri.

Secondo quanto trapelato, l’uomo sarebbe giunto in auto sul luogo dove è stato ucciso. Su di lui l’omicida – forse più di una persona – sì sarebbe accanito tanto che gli investigatori hanno avuto difficoltà a identificarlo poiché è stato raggiunto dalle coltellate in più parti del corpo compreso il volto.

Il luogo marino di Lamezia dove si è consumato l’omicidio è molto frequentato nei mesi estivi. Una zona lontana dal centro città e dove, di notte, sono solito appartarsi le coppie. Il cadavere dell’uomo è stato portato a Catanzaro dove sarà effettuata l’autopsia.