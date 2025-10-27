Omicidio Torcasio a Lamezia, presunto autore non risponde al giudice

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Pasquale Colelli, di 30 anni, presunto responsabile dell’omicidio di Emiliano Torcasio, avvenuto a Lamezia Terme nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Colelli si era costituito ai carabinieri nella giornata di sabato assumendosi la responsabilità dell’omicidio.

Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, svoltasi davanti al gip di Lamezia in presenza anche del sostituto procuratore Vincenzo Quaranta, titolare del fascicolo d’inchiesta aperto sull’omicidio, Colelli, difeso dagli avvocati Domenico Villella e Antonio Perri, non ha inteso chiarire, in particolare, il movente per il quale avrebbe ucciso a coltellate Emiliano Torcasio.

I legali di Colelli, secondo quanto si è appreso, si riservano di valutare in un secondo momento se avanzare richiesta di incidente probatorio anche per valutare lo stato psicologico del giovane.