Raid israeliano a Beirut, decine di vittime e feriti

Massiccio attacco israeliano a Beirut, in Libano. Il bilancio delle vittime dell’attacco aereo israeliano nella periferia meridionale della capitale libanese è salito a 45 persone, tra cui tre bambini e sette donne, affermano le autorità locali citate da Al Jazeera.

“Il numero dei morti è salito a 45 persone”, ha affermato domenica il ministero della Salute libanese, aggiornando il bilancio precedente di 38 vittime dell’attacco di venerdì.

Il ministero ha aggiunto che “i lavori per rimuovere le macerie continuano per il terzo giorno consecutivo” e che il campionamento del Dna sarà utilizzato per determinare l’identità di alcuni corpi.

L’attacco, che venerdì nell’ora di punta ha distrutto due edifici nel quartiere Dahiya della capitale libanese, ha causato anche circa 60 feriti.

I tre bambini uccisi avevano quattro, sei e 10 anni, secondo Abiad. Il personale di emergenza stava ancora cercando 17 persone sotto le macerie.

“L’operazione di soccorso potrebbe continuare per un altro giorno o giù di lì”, ha riferito Dorsa Jabbari di Al Jazeera da Beirut. “C’è ancora un senso di shock e paura”, ha aggiunto. “Molti negozi in questa zona sono chiusi, ci sono pochissime persone presenti perché molti hanno scelto di fare le valigie e andarsene”.

Il ministro dei lavori pubblici e dei trasporti Ali Hamieh ha dichiarato ad Al Jazeera Arabic che il bombardamento di un edificio residenziale costituisce un “crimine di guerra” e che Israele sta “trascinando la regione in una guerra”.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver condotto un “attacco mirato” contro membri anziani delle Forze Radwan di Hezbollah nel sobborgo di Beirut. Un portavoce militare israeliano ha dichiarato sabato che “almeno 16 militanti di Hezbollah” sono stati uccisi nell’attacco.

Hezbollah ha confermato che due dei suoi comandanti principali, Ibrahim Aqil e Ahmad Mahmoud Wahabi, insieme ad altri 12 membri, sono stati uccisi. A luglio, un attacco aereo israeliano ha ucciso Fuad Shukr , il comandante militare principale del gruppo.

Il ministro degli Interni Bassam Mawlawi ha affermato che il Libano è entrato in una fase “decisiva” dopo l’attacco al sobborgo residenziale, affermando in una conferenza stampa sabato che si deve fare tutto il possibile per prevenire ulteriori violazioni del territorio libanese ed evitare un ulteriore deterioramento della situazione della sicurezza.

L’attacco aereo di venerdì contro un’area densamente popolata è avvenuto dopo le esplosioni di migliaia di cercapersone e walkie-talkie avvenute in Libano martedì e mercoledì, anch’esse attribuite a Israele, e che hanno causato la morte di almeno 39 persone e il ferimento di circa 3.000.

Sirene missilistiche in Israele

Sabato sera, Hezbollah ha dichiarato di aver lanciato decine di razzi sulla base aerea di Ramat David, a est di Haifa, in risposta all’uccisione di civili in Libano. Le sirene sono state attivate in tutto il nord di Israele.

Se confermato, l’assalto rappresenterebbe l’attacco più esteso mai condotto dal gruppo in Israele dall’inizio degli scontri in corso nell’ottobre dell’anno scorso.

L’esercito israeliano ha dichiarato che sono stati lanciati 10 razzi dal Libano e la maggior parte è stata intercettata.

L’esercito israeliano aveva dichiarato in precedenza che decine dei suoi aerei da guerra avevano colpito “ampiamente” il Libano meridionale.

Sabato Hezbollah ha lanciato anche decine di razzi di rappresaglia nel nord di Israele.

Per quasi un anno dopo l’attacco di Israele a Gaza, i combattenti di Hezbollah in Libano hanno scambiato fuoco transfrontaliero con l’esercito israeliano. Ma gli scambi sono aumentati da fine agosto.

L’agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano ha riferito che sabato sera gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato “un attacco aereo su larga scala” nel Libano meridionale.

L’esercito israeliano ha dichiarato che circa 90 razzi sono stati lanciati verso il nord di Israele dal Libano e che hanno colpito più di 400 lanciarazzi in Libano. Non è stato immediatamente chiaro se qualcuno sia stato ucciso o ferito negli attacchi avanti e indietro.

“Questo scambio è il più intenso da quando le due parti hanno iniziato a scontrarsi oltre confine l’8 ottobre, un giorno dopo che Israele ha iniziato la sua ultima guerra a Gaza”, ha riferito Jabbari di Al Jazeera da Beirut.

L’esercito israeliano ha annunciato linee guida di sicurezza aggiornate per le aree a nord di Haifa, tra cui un limite massimo di 30 persone negli spazi aperti e di 300 in quelli chiusi.

Gli attacchi israeliani al Libano hanno gravi implicazioni per il diritto internazionale, ha affermato Ibrahim Fraihat, professore di risoluzione dei conflitti internazionali presso il Doha Institute for Graduate Studies.

“Quello che stiamo vedendo in Libano porta la mancanza di rispetto del diritto umanitario internazionale a un [nuovo] livello”, ha detto Fraihat ad Al Jazeera. “Queste violazioni vengono normalizzate dal silenzio dell’Occidente”.

Ha avvertito che l’escalation delle tensioni in Libano avrebbe inevitabilmente distolto l’attenzione da Gaza, consentendo ulteriori violazioni dei diritti umani.

A quasi un anno dall’inizio della guerra a Gaza , Israele ritiene di poter infliggere gravi danni al gruppo libanese “raddoppiando gli sforzi”, secondo quanto riportato da Zein Basravi di Al Jazeera, in un articolo dalla Giordania.

“Pensano che costringere Hezbollah a sottometterli con attacchi militari, in più aree, su più fronti, di diversa ferocia, lo costringerà a una sorta di ritirata tattica”, ha aggiunto.