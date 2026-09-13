Cariati, morte di Luigi Britti: i familiari presentano denuncia e affidano l’incarico all’avvocato Meles

L'uomo, di 56 anni si stava recando al lavoro in moto quando ha avuto un incidente mortale con un auto. Al centro della denuncia della famiglia il comportamento del conducente della vettura

I familiari di Luigi Britti, il 56enne morto nell’incidente avvenuto nel centro abitato di Cariati mentre si recava al lavoro, hanno conferito mandato all’avvocato Raffaele Meles.

Il legale ha depositato una denuncia-querela nei confronti del conducente dell’automobile coinvolta, chiedendo alla magistratura di verificare tutte le circostanze dello scontro e di valutare anche l’eventuale natura dolosa, anziché colposa, della condotta. Nell’atto vengono prospettati elementi particolarmente gravi, che dovranno ora trovare conferma attraverso gli accertamenti investigativi.

Si chiede di accertare anche se il conducente si sia allontanato dopo l’impatto senza prestare soccorso. La dinamica, la velocità effettiva del veicolo, le condizioni psicofisiche dell’automobilista e il suo comportamento successivo al sinistro restano affidati alle verifiche dell’autorità giudiziaria.

«Ho appena depositato la denuncia-querela nei confronti del conducente coinvolto, contestando tutte le circostanze emerse e chiedendo di valutare una condotta eventualmente dolosa e non colposa», ha dichiarato l’avvocato Raffaele Meles, incaricato dalle figlie di Britti.

La salma del cinquantaseienne è stata posta sotto sequestro e rimane a disposizione della magistratura per gli accertamenti ritenuti necessari. Luigi Britti stava andando al lavoro quando ha perso la vita. Le indagini dovranno adesso stabilire con precisione quanto accaduto e verificare le contestazioni contenute nella denuncia, nel rispetto della presunzione di innocenza del conducente coinvolto.