Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale in contrada Palazzo di Lamezia Terme. L’incidente è avvenuto su una delle complanari della strada statale 280.

La vittima, Giuseppe Mazzotta, di Curinga, era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata con un’automobile.

Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polizia locale, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.