Tragico tamponamento sull’A2 nel cosentino, 2 morti e 8 feriti

Tragico incidente stradale sull’A2 autostrada del Mediterraneo, corsia nord in prossimità dello svincolo di Mormanno (Cosenza). Grave il bilancio con due morti, madre e figlia, e 8 feriti, alcuni in modo grave ma non sarebbero in pericolo di vita.

Per cause in corso di accertamento, intorno alle 18 del pomeriggio, è avvenuto un maxi-tamponamento con undici veicoli coinvolti, un autoarticolato, un autobus ed un furgone. L’autobus è stato coinvolto in modo lieve per cui non si segnalano feriti gravi a bordo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari e personale squadre Anas, oltre a diverse ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Sul posto per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia stradale di Lagonegro (Potenza).

Le vittime erano originarie di Messina. La madre aveva 39 anni mentre la bambina 10. Si tratta di Maria Calabrese (originaria di Barcellona Pozzo di Gotto) e la piccola Aurora Pellegrino. Nell’auto viaggiavano anche il marito e l’altro figlio di 3 tre anni.