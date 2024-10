Unicef: “Gaza è la vera incarnazione dell’inferno sulla Terra per un milione di bambini”

1 di 7

Le Nazioni Unite hanno affermato: “Un milione di bambini nella Striscia di Gaza vivono all’inferno in terra, con circa 40 bambini uccisi lì ogni giorno, nell’ultimo anno”. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

James Elder, portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), ha dichiarato in alcuni comunicati stampa: “A più di un anno dalla guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza, i bambini continuano a subire quotidianamente danni indescrivibili”.

Ha aggiunto: “Gaza è la vera incarnazione dell’inferno in terra per il milione di bambini che vi abitano. La situazione peggiora di giorno in giorno. Le stime indicano che il numero di morti tra i bambini di Gaza ha superato quota 14.100, il che significa che ogni giorno a Gaza vengono uccise tra 35 e 40 bambine e bambini”.

Secondo Elder, le cifre fornite, che stimano il numero totale dei martiri in oltre 42.400, sono attendibili e sotto le macerie ce ne sono molti, molti di più”.

James Elder ha affermato che coloro che sopravvivevano agli attacchi aerei quotidiani e alle operazioni militari spesso affrontavano condizioni orribili.

I bambini sono stati ripetutamente sfollati a causa della violenza e dei ripetuti ordini di evacuazione, anche se “tutta Gaza è in preda alla privazione”. “Dove vanno i bambini e le loro famiglie? Non sono al sicuro nelle scuole e nei rifugi. Non sono al sicuro negli ospedali. E certamente non sono al sicuro nei campi sovraffollati”, ha chiesto.