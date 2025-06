Ministro degli Esteri iraniano: “Risponderemo con fermezza all’aggressione statunitense”

Missili iraniani 1 di 8

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha tenuto una conferenza stampa dopo l’aggressione statunitense sul suolo iraniano, promettendo che Teheran risponderà all’aggressione statunitense. Lo riporta l’agenzia di stampa Mehr.

“Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non solo ha tradito l’Iran, ma ha anche ingannato la sua stessa nazione, ha affermato il principale diplomatico iraniano.

“Abbiamo dovuto affrontare l’aggressione degli americani e l’Iran condanna questa aggressione con la massima fermezza. Questo attacco è considerato una violazione del diritto internazionale e della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza.”

“Trump ha ceduto alle richieste del criminale Netanyahu”

“Gli Stati Uniti non sono diplomatici e capiscono solo il linguaggio della forza e delle minacce. Hanno dimostrato di non rispettare la Carta internazionale e il diritto internazionale e di non aderire a nessuno di essi.”

“Gli attacchi di stanotte hanno dimostrato che il regime sionista non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi attaccando l’Iran e ora è nei guai, mentre l’America sta cercando di sostenere questo regime e i suoi leader.”

“L’entità dei danni agli impianti nucleari iraniani non è importante; ciò che conta è la sostanza dell’attacco. Non possiamo ignorare questa questione.”

“La porta ai negoziati dovrebbe sempre rimanere aperta, ma ora non è così. Il mio Paese è stato invaso e dobbiamo reagire.”

Il ministro iraniano, secondo Mehr, si è rifiutato di annunciare cosa avrebbe fatto l’Iran in risposta all’aggressione americana.

In un altro punto del suo discorso, Araghchi ha affermato che Teheran riceve ancora temerarie ritorsioni dagli americani. “Risponderemo a questi se necessario”, ha detto il massimo diplomatico iraniano.

“Abbiamo diverse strade davanti a noi. La Repubblica Islamica dell’Iran non si è mai fidata dei paesi occidentali, nemmeno durante il dialogo e i negoziati con loro. Ora ci sono numerose e chiare ragioni che rafforzano questa sfiducia.”

Araghchi ha anche criticato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver rinnegato la sua promessa elettorale di porre fine alle guerre nell’Asia occidentale e nel mondo. Riferendosi alla pressione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per un’azione militare statunitense contro l’Iran, Araghchi ha affermato che Trump ha risposto alle richieste di “un criminale che cerca di aggredire le ricchezze di altre nazioni”.

“Non scenderemo mai a compromessi sulla sovranità e l’indipendenza dell’Iran. La Repubblica Islamica dell’Iran continuerà a difendere il suo territorio, la sua sovranità e il suo popolo, e utilizzerà ogni mezzo necessario e possibile non solo per contrastare militarmente gli attacchi degli Stati Uniti, ma anche per adottare altre misure al riguardo”, ha affermato il diplomatico di alto rango.