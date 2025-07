Gaza, da Israele altri massacri nella Striscia: Oltre cento morti in 24ore

Sono circa 110 i palestinesi, per lo più donne e bambini, che hanno perso la vita a seguito degli attacchi sferrati da Israele a Gaza nelle ultime 24 ore. L’agenzia turca Anadolu facendo un bilancio di stamane parla di 88 vittime, mentre domenica pomeriggio l’agenzia Wafa scrive di altre 19 vittime. Sono all’incirca 400 i feriti, di cui alcuni in gravi condizioni.

Cinque palestinesi sono stati uccisi e decine di altri sono rimasti feriti domenica pomeriggio dopo che le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco sui civili che attendevano disperatamente aiuti alimentari a nord di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale.

I rapporti delle Nazioni Unite indicano che oltre 550 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano di procurarsi cibo nell’ambito dell’attuale ingiusto meccanismo di distribuzione degli aiuti tra Stati Uniti e Israele, ampiamente criticato dalle organizzazioni umanitarie e respinto dalle Nazioni Unite.

Sin dalla loro istituzione a fine maggio, questi cosiddetti corridoi di aiuti si sono trasformati di fatto in trappole mortali, dove i civili affamati sono esposti al fuoco dei cecchini, agli attacchi dei droni e ad altre forme di aggressione militare.

Nel frattempo, fonti mediche hanno riferito che il bilancio delle vittime a Gaza da domenica mattina è salito a 21, mentre gli attacchi israeliani contro i civili continuano incessanti in tutto il territorio assediato.

Quattordici civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti domenica sera negli attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira le zone di Jabalia e Khan Yunis nella Striscia di Gaza, secondo fonti locali.

Il corrispondente di WAFA ha riferito che 11 civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti dopo che le forze israeliane hanno preso di mira l’abitazione della famiglia Al-Sadiq a Jabalia, nella Striscia di Gaza settentrionale. Altri due civili sono stati uccisi in un altro attacco in Old Gaza Street, nella città di Jabalia.

Un altro civile è stato ucciso in un attacco aereo israeliano nella zona di Sheikh Nasser, nella parte orientale di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale.

“Trappole mortali”

Dal 27 maggio Israele ha distribuito cosiddetti aiuti al di fuori del controllo delle Nazioni Unite (ONU) e delle organizzazioni umanitarie internazionali, attivando la “Gaza Humanitarian Relief Foundation”, guidata da Stati Uniti e Israele.

Questa struttura, tuttavia, non è riconosciuta dall’ONU e viene rifiutata dai gruppi palestinesi; Hamas definisce il sistema come “trappole mortali”.

Dal 2 marzo Israele ha mantenuto chiusi tutti i valichi di frontiera terrestri verso la Striscia di Gaza. A centinaia di camion carichi di aiuti è stato impedito di attraversare Gaza, mentre solo un numero limitato di veicoli è autorizzato a passare attraverso il valico di frontiera di Kerem Abu Salim.

Tuttavia, Gaza necessita di almeno 500 camion di aiuti umanitari al giorno.

A Gaza si sta verificando una grave catastrofe umanitaria, dove l’esercito israeliano lancia attacchi dal 7 ottobre 2023, a seguito di intensi bombardamenti, carestia, sfollamenti forzati e distruzione delle infrastrutture.

Nonostante le richieste di cessate il fuoco da parte della comunità internazionale e della Corte internazionale di giustizia, gli attacchi di Israele hanno raggiunto livelli insopportabili. Un genocidio senza sosta nel silenzio generale del cosiddetto occidente collettivo.