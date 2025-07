“Gaza deve essere eliminata”: le radio israeliane piene di propaganda pro-genocidio

1 di 5

Un’inchiesta del quotidiano britannico The Guardian ha rivelato che da oltre 20

mesi le onde radiofoniche israeliane sono piene di propaganda a sostegno del genocidio in corso nella Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa Shehab citando il tabloid inglese.

L’indagine ha monitorato un gruppo di 20 delle dichiarazioni più oltraggiose rilasciate da parlamentari o personaggi pubblici israeliani dal 7 ottobre 2023. Secondo l’inchiesta, dopo l'”attacco preventivo” lanciato dallo stato occupante contro l’Iran all’inizio di questo mese, che ha coinciso con l’intensificarsi degli attacchi genocidi, l’attenzione si è spostata da Gaza.

Tuttavia, l’attacco israeliano a Gaza (e alla Cisgiordania) continua a un ritmo accelerato. Con la recente diminuzione della pressione internazionale, si teme che le voci più estreme all’interno dello stato occupante siano più vicine che mai al raggiungimento del loro obiettivo di trasformare Gaza in “un luogo dove non esiste alcun essere umano”, come ha affermato il generale in pensione Giora Eiland in un articolo su un quotidiano israeliano del 12 ottobre 2023.

Questa affermazione non è un’eccezione, ma piuttosto parte di una tendenza crescente nei media e nel discorso politico all’interno della potenza occupante che giustifica la brutale guerra contro Gaza come una guerra di sterminio, non semplicemente come uno scontro con Hamas e altre fazioni della resistenza.

Richieste esplicite di genocidio

Continuano ad emergere dichiarazioni sconvolgenti che rivelano la portata dell’incitamento sistematico alla violenza di massa. “Tutte le infrastrutture a Gaza devono essere completamente distrutte e l’elettricità deve essere interrotta immediatamente”, ha dichiarato May Golan, ministro israeliano per l’Uguaglianza Sociale e la Promozione delle Donne, il primo giorno dell’offensiva israeliana.

“La guerra non è contro Hamas, ma contro lo Stato di Gaza”. Le metafore naziste hanno trovato persino spazio nel discorso ufficiale. Nel dicembre 2023, David Azoulay, sindaco della città di Metulla, nel nord di Israele, ha dichiarato in un’intervista radiofonica: “Tutto a Gaza deve essere distrutto, proprio come è avvenuto ad Auschwitz”. La questione arrivò persino al capo dello Stato. Il 13 ottobre 2023, il presidente israeliano Isaac Herzog dichiarò in una conferenza stampa:

“Un’intera nazione è responsabile di ciò che sta accadendo. Questa retorica sui civili ignari o estranei non è vera. È assolutamente falsa”.

Incitamento all’odio pubblico via radio.

Ancora più pericolose delle dichiarazioni scritte o dei discorsi politici sono le trasmissioni radiofoniche e televisive, che alimentano l’incitamento all’odio e gli conferiscono legittimità popolare.

Un’inchiesta del Guardian ha rivelato che i canali radiofonici e televisivi israeliani, in particolare il canale di destra Canale 14, sono diventati piattaforme quotidiane di incitamento al genocidio. In interviste radiofoniche, legislatori e personaggi pubblici hanno chiesto la completa cancellazione di Gaza.

Il vicepresidente della Knesset, Nissim Vaturi, ha scritto il 7 ottobre 2023: “Ora abbiamo tutti un obiettivo comune: cancellare la Striscia di Gaza dalla faccia della terra”. “Nient’altro ci accontenterà”, ha aggiunto il 9 ottobre. “Non lasciate lì nemmeno un bambino, ma alla fine espellete tutti gli altri”. Nel febbraio 2025, si spinse oltre, dichiarando a Radio Col Parma: “I bambini devono essere separati dalle donne e gli adulti devono essere esclusi a Gaza. Stiamo tenendo troppo conto dei loro sentimenti”, aggiungendo che i palestinesi sono “subumani”.

“La Striscia di Gaza deve essere distrutta e la punizione per tutti loro deve essere la morte”, ha affermato in un’intervista radiofonica Yitzhak Kroizer, membro del partito Otzma Yehudit.

Canale 14: Il megafono dell’incitamento all’odio

Canale 14, un tempo un’emittente di nicchia, è diventata una delle piattaforme più seguite in Israele, trasmettendo quotidianamente messaggi estremisti. Tre organizzazioni per i diritti civili hanno chiesto un’indagine sull’emittente per il suo ruolo nel “normalizzare” gli appelli al genocidio. Ran Cohen, direttore dell’Israel Democratic Bloc, ha dichiarato al Guardian: “Non si tratta solo di poche voci isolate che dicono cose oltraggiose in un momento di rabbia. Esiste un modello sistematico, continuo e organizzato di incitamento continuo. Abbiamo documentato centinaia di dichiarazioni, molte delle quali di presentatori e ospiti abituali, trasmesse quotidianamente nelle case israeliane e seguite in diretta dai soldati. Il confine tra media e propaganda di guerra è stato cancellato”.

Un esempio lampante di ciò è la dichiarazione di Shai Goldin, conduttore di Channel 14, che il 17 ottobre 2023 ha dichiarato: “Arriveremo a Gaza. Arriveremo in Libano. Arriveremo in Iran. Annienteremo il nemico. Riporteremo il Medio Oriente a uno stato in cui gli arabi temono gli ebrei… per annientarvi. Per annientarvi. Per annientarvi”.

In un altro post, poi cancellato, Elad Barashi, produttore televisivo di Canale 14, invocava un “olocausto” contro i palestinesi di Gaza, affermando: “Gaza merita di morire… in ogni modo possibile. Dobbiamo compiere un olocausto su di loro – sì, rileggetelo – un olocausto! Per me, camere a gas. Vagoni ferroviari. E altre brutali forme di morte per questi nazisti”. Dal discorso al campo Tutte queste affermazioni non sono isolate dalla realtà sul campo. Il numero delle vittime palestinesi a Gaza ha superato le decine di migliaia (si parla di oltre centomila morti), tra cui migliaia di bambini e donne.

Le infrastrutture sono distrutte, i massacri continuano e la minaccia di trasformare Gaza in “terra bruciata” diventa ogni giorno più concreta. Mentre il mondo è impegnato in altre crisi o impegnato in calcoli geopolitici, le rivelazioni dell’inchiesta del Guardian ricordano a tutti una cruda realtà: ciò che sta avvenendo a Gaza non è semplicemente una guerra di resistenza, ma una guerra di sterminio, i cui appelli vengono trasmessi apertamente sulle onde radio israeliane, raggiungendo ogni casa e ogni soldato, in un incitamento collettivo a sterminare un intero popolo. Il Guardian ha concluso: Oggi, nessuno in Occidente o in qualsiasi altra parte del mondo può affermare di non averlo saputo. Le prove sono schiaccianti e l’istigazione è documentata in audio e video. La domanda rimane: quando il mondo agirà per impedire un genocidio fomentato dalle onde radio israeliane?

Qualche settimana fa il politico israeliano Moshe Feiglin disse in modo esplicito che nella Striscia “ogni bambino a Gaza è nostro nemico, non è Hamas il nemico di Israele”