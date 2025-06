Trump: Completa distruzione impianti nucleari iraniani: Da Cnn e Nyt fake-news

Gli impianti nucleari iraniani sono stati completamente distrutti dagli attacchi americani, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Quando guardate il terreno sopra [gli impianti nucleari], non dimenticate che la fiamma è tutta sotterranea. Ma tutto ciò che si trova sopra, se guardate le foto del prima e del dopo, è completamente bruciato, gli alberi, tutto. Credo che sia stata una distruzione totale”, ha detto il leader statunitense in un incontro con il segretario generale della NATO Mark Rutte a margine del vertice dell’Alleanza.

Secondo Trump, è altamente improbabile che le autorità iraniane abbiano evacuato i materiali nucleari dall’impianto sotterraneo di arricchimento dell’uranio di Fordow prima dell’attacco statunitense. “Credo che non abbiano avuto la possibilità di estrarre nulla, perché abbiamo agito rapidamente. Ci sarebbero volute forse due settimane [per farlo]. Ma è molto difficile rimuovere quel tipo di materiale. È molto difficile e molto pericoloso”, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti.

Ha anche affermato che gli attacchi americani all’impianto nucleare iraniano hanno ritardato di decenni il programma nucleare del Paese. “Credo che [sia stato ritardato] sostanzialmente di decenni, perché non credo che lo faranno mai più”, ha sottolineato Trump.

Il presidente ha anche criticato i media statunitensi in particolare quelli a lui ostili (su tutti Cnn e New York Times), per aver riferito, sulla base di dati di intelligence, che gli Stati Uniti non avevano distrutto completamente gli impianti nucleari iraniani. “Sono una fabbrica di fake-news”, ha scritto sul suo social.

Nelle prime ore del mattino del 13 giugno, Israele ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran. Meno di 24 ore dopo, l’Iran ha reagito. Nove giorni dopo, la mattina del 22 giugno, jet statunitensi hanno attaccato tre impianti nucleari iraniani, entrando nel conflitto. La sera successiva, Teheran ha lanciato un attacco missilistico su Al Udeid, la più grande base aerea militare statunitense nella regione, situata in Qatar. Secondo le autorità statunitensi, non ci sono state vittime né danni significativi.

Il 24 giugno, Trump ha annunciato che Israele e Iran avevano concordato un cessate il fuoco completo. Le autorità israeliane hanno confermato di aver accettato la proposta statunitense e annunciato di aver completato tutti gli obiettivi della loro operazione contro l’Iran. A sua volta, Teheran ha affermato di aver ottenuto una vittoria su Tel Aviv costringendola a cessare unilateralmente la sua aggressione. Il cessate il fuoco è in vigore dal 24 giugno.