Gaza, da Israele mattanza continua: 35 morti nelle prime ore di lunedì

E’ di 35 vittime accertate e decine di feriti il bilancio dei continui raid israeliani nella Striscia di Gaza, solo nelle prime ore di lunedì mattina. Lo riferiscono i media arabi.

Continuando a colpire le aree civili di Gaza, l’esercito israeliano ha intensificato i raid aerei e il fuoco di artiglieria nelle zone meridionali e orientali della città di Gaza, in particolare nei quartieri di Zeitoun, Shujaiyya e Tuffah, riferisce l’agenzia di stampa Anadolu.

L’esercito israeliano ha preso di mira quattro scuole a Gaza dove si erano rifugiati i palestinesi sfollati, dopo aver minacciato di attaccarle.

Una fonte dell’ospedale dei martiri di Aqsa nella città di Deir al-Balah ha riferito ad Anadolu che i corpi di cinque palestinesi che hanno perso la vita nell’attacco con i droni dell’esercito israeliano al campo profughi di Shati, a ovest della città di Gaza, sono stati trasportati in ospedale.

La stessa fonte ha riferito che sono stati trasportati in ospedale i corpi di quattro palestinesi che hanno perso la vita e di molti feriti, uccisi quando l’esercito israeliano ha preso di mira i palestinesi nella città di Jibaliya, nel nord di Gaza.

In una dichiarazione rilasciata dall’ospedale Al-Awda, si è affermato che sono stati trasportati in ospedale i corpi di una persona che ha perso la vita e di 23 feriti a seguito dell’attacco dell’esercito israeliano ai palestinesi in attesa di aiuto.

Secondo informazioni ricevute da fonti sanitarie, l’esercito israeliano ha preso di mira la zona di Mawasi, nella città di Khan Younis, nel sud di Gaza, dove sono ospitati i palestinesi sfollati. Nell’attacco, un palestinese ha perso la vita e molti sono rimasti feriti.

Israele, che ha rafforzato il blocco di Gaza e limitato gli aiuti umanitari, prende spesso di mira i palestinesi che si dirigono verso i posti di soccorso sotto il suo controllo nella speranza di trovare cibo.

13 palestinesi uccisi nell’attacco israeliano contro i civili in attesa di aiuti a Gaza

Secondo le prime ricostruzioni, 13 persone sono state uccise e 50 sono rimaste ferite nell’attacco dell’esercito israeliano contro un’area in cui i palestinesi attendevano di ricevere aiuti umanitari nella città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale.

Secondo le informazioni ricevute dai funzionari dell’ospedale Nasser di Gaza, 13 palestinesi sono stati uccisi e 50 persone sono rimaste ferite nell’attacco dell’esercito israeliano contro i palestinesi in attesa di aiuto a Khan Younis.

È stato affermato che le condizioni di alcuni feriti sono gravi e che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare.

È stato sottolineato che l’attacco è stato effettuato in un punto in cui era pianificata la distribuzione di aiuti e che è stato preso di mira mentre i civili palestinesi si stavano radunando per procurarsi beni di prima necessità.