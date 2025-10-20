Vertice a Budapest tra Trump e Putin, telefonata tra Rubio e Lavrov

Il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha parlato al telefono con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo citato da Ria Novosti.

“Si è svolta una discussione costruttiva sui possibili passi concreti da compiere per attuare gli accordi raggiunti durante la conversazione telefonica del 16 ottobre tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump”, ha chiarito il ministero.

A sua volta, il Dipartimento di Stato Usa ha aggiunto che Rubio, nella conversazione con Lavrov, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra Mosca e Washington per raggiungere una soluzione sostenibile al conflitto in Ucraina.

I due hanno chiarito che i capi dei dipartimenti diplomatici hanno avuto una conversazione telefonica in seguito alla colloquio tra Putin e Trump avvenuto il 16 ottobre.

I colloqui tra Putin e Trump

Giovedì, i leader di Russia e Stati Uniti hanno avuto una conversazione telefonica durata quasi tre ore. La lunga telefonata arriva dopo l’incontro di persona a metà agosto ad Anchorage, in Alaska (Usa). Le parti giovedì hanno discusso, tra le altre cose, della situazione in Ucraina. Al termine della conversazione, il capo della Casa Bianca ha annunciato la sua intenzione di incontrare la sua controparte russa a Budapest, in Ungheria. Il collaboratore presidenziale russo Yuri Ushakov ha chiarito che Trump ha proposto la capitale ungherese e Putin ha appoggiato l’idea.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha annunciato di aver disposto la creazione di un comitato organizzativo per preparare il vertice di Budapest. Il primo ministro ha affermato che i lavori sono iniziati giovedì sera.

Come ha chiarito oggi il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov, Mosca si aspetta che il vertice offra l’opportunità di promuovere una soluzione pacifica in Ucraina. Ha aggiunto che i preparativi per l’incontro dei leader non sono ancora pienamente avviati, ma inizieranno presto.

Nell’incontro con Zelensky alla Casa Bianca, ha riferito il FT, Trump avrebbe detto al presidente ucraino di cedere alla Russia i territori del Donbass conquistati sul campo “altrimenti l’Ucraina sarà distrutta” da Mosca, poiché non crede nella vittoria dell’Ucraina nel conflitto con la Russia. In precedenza il presidente Usa ha respinto la richiesta di Zelensky di essere rifornito dei missili a lunga gittata Tomahawk.