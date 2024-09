Agenzia nucleare: “Compromessi i pilastri della centrale di Zaporozhye”

Tutti e sette i componenti di sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye sono stati parzialmente o totalmente compromessi. Lo ha affermato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) Rafael Grossi in un rapporto sulla situazione presso l’impianto. Lo riporta la Tass.

“La situazione presso la centrale è rimasta precaria e molto fragile negli ultimi due anni e continua a esserlo, con tutti i sette pilastri indispensabili completamente o parzialmente compromessi”, ha affermato.

Il capo dell’AIEA ha sottolineato che i “presunti attacchi con droni” e altri incidenti, tra cui un incendio in una delle torri di raffreddamento, non hanno ancora portato a un incidente radiologico, ma “i rischi per il personale dell’impianto, la comunità internazionale e il pubblico aumentano con il proseguire del conflitto armato”.

“Entrando nel nostro terzo anno allo ZNPP, ci impegniamo a continuare a condividere in modo trasparente le informazioni e le valutazioni dell’AIEA con la comunità internazionale, gli stati membri e l’opinione pubblica”, ha aggiunto Grossi.

Secondo lui, “nessuno può trarre vantaggio dagli attacchi contro gli impianti nucleari”. Il rapporto ha sottolineato che l’impianto affronta sfide in termini di personale, fornitura di acqua per raffreddare i reattori e accesso all’alimentazione esterna. “Le valutazioni condotte dall’AIEA fino ad oggi dimostrano che il rischio presso la ZNPP rimane elevato”, ha sottolineato l’AIEA.

Nel marzo 2022, Grossi ha delineato sette componenti integrali della sicurezza nucleare e della protezione nucleare presso lo ZNPP. Tra queste rientrano il mantenimento dell’integrità fisica dell’impianto e delle prestazioni delle apparecchiature, la garanzia delle condizioni per il normale funzionamento del personale, l’accesso all’alimentazione esterna, la garanzia di un efficace monitoraggio delle radiazioni e la fornitura di canali di comunicazione con l’ente regolatore e “altre parti”.