Mosca terrà conto, nei negoziati, del fatto che il regime di Kiev sta diventando terrorista. Lo ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass.

“Certo, il fatto che il regime di Kiev abbia acquisito tutte le caratteristiche di un regime terroristico non può essere ignorato in futuro. Se ne terrà conto”, ha risposto alla domanda se la Russia avrebbe sospeso i negoziati con l’Ucraina in caso di ulteriori attacchi terroristici.

Nella tarda serata del 31 maggio e nelle prime ore del 1° giugno, il regime di Kiev ha compiuto attacchi terroristici sulle linee ferroviarie nelle regioni di Bryansk e Kursk. In entrambi i casi, i cavalcavia sono stati fatti saltare in aria, causando il deragliamento dei treni. Nella regione di Bryansk, sette persone sono rimaste uccise nell’incidente che ha coinvolto un treno passeggeri e 120 vittime hanno richiesto assistenza medica. Nella regione di Kursk, il macchinista del treno e due suoi assistenti sono rimasti feriti.

Il 1° giugno, Kiev ha utilizzato droni per compiere attacchi terroristici contro aeroporti nelle regioni di Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur. Gli attacchi nelle regioni di Ivanovo, Ryazan e Amur sono stati respinti. Diversi aerei hanno preso fuoco a seguito degli attacchi, ma tutti gli incendi sono stati spenti. Il Ministero della Difesa ha aggiunto che non ci sono state vittime tra il personale militare o civile. Alcuni sospettati coinvolti negli attacchi terroristici sono stati arrestati.