Attacco terroristico in Turchia, 4 morti e 14 feriti. “Uccisi due del commando”

Un attacco armato e con bombe è stato effettuato da persone non identificate nel campus della TAI nel distretto Kahramankazan di Ankara intorno alle 15.30. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu specificando che il personale è stato indirizzato ai rifugi per motivi di sicurezza. Colpito il quartier generale dell’Industria aerospaziale turca. Otto tecnici di Leonardo sono al sicuro.

Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha dichiarato che 2 terroristi sono stati neutralizzati, 3 persone sono state uccise e 14 persone sono rimaste ferite nell’attacco terroristico. Non è ancora chiara la matrice dell’attacco terroristico. Alcune immagini mostrate dalle emittenti turche mostrano persone a terra e terroristi armati mentre fanno irruzione nello stabilimento aerospaziale.

“Due terroristi sono stati neutralizzati nell’attacco terroristico agli stabilimenti di Ankara Kahramankazan della Turkish Aerospace Industries Inc. (TAI). Sfortunatamente, abbiamo avuto 3 martiri e 14 feriti nell’attacco”, ha detto il ministro.

“Possa Dio avere pietà dei nostri martiri e auguro una pronta guarigione ai nostri feriti. Condanno questo attacco atroce. La nostra lotta continuerà con perseveranza e determinazione finché l’ultimo terrorista non sarà neutralizzato.”

Yerlikaya ha chiesto ai cittadini di tenere conto delle dichiarazioni provenienti da fonti ufficiali. Sul posto sono intervenute le forze di sicurezza, i vigili del fuoco, le squadre mediche e le squadre di emergenza AFAD.

I feriti sono stati portati agli ospedali cittadini di Bilkent ed Etlik e all’ospedale di formazione e ricerca di Yenimahalle. Si è appreso che una persona ferita in gravi condizioni è stata portata all’ospedale di formazione e ricerca di Yenimahalle con un’ambulanza in elicottero. Sono state adottate ampie misure di sicurezza in tutto il campus.

È stata avviata un’indagine sull’attacco

Il ministro della Giustizia Yılmaz Tunç ha fornito le seguenti informazioni nella sua dichiarazione sul suo account sui social media: “Condanno fermamente e maledico l’attacco terroristico contro gli impianti dell’industria aerospaziale turca nel distretto di Kahramankazan ad Ankara.

L’ufficio del procuratore capo di Ankara ha avviato un’indagine giudiziaria sull’attentato terroristico a tradimento e sono stati assegnati un vice procuratore capo e 8 pubblici ministeri. “Auguro la misericordia di Dio ai nostri martiri e una pronta guarigione ai nostri feriti”, ha detto.