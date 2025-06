Attentato in una scuola in Austria, dieci morti e trenta feriti

Almeno 10 persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola a Graz, città dell’Austria sudorientale. Lo riportano i media, spiegando che l’attentatore si sarebbe suicidato.

Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe stata cominciata da un ex studente di 22 anni di quell’istituto, utizzando armi da fuoco. Non ci sono tuttavia conferme al proposito in quanto il cadavere del presunto aggressore, trovato senza vita in bagno, non è stato ancora identificato.

Nell’attacco una trentina di persone sono rimaste ferite, quattro delle quali versano in gravi condizioni.

Secondo i media si tratterebbe del più grande attacco del suo genere in termini di vittime nella storia dell’Austria nel dopoguerra.