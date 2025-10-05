Sangue sulle strade italiane, nove morti e feriti anche gravi

Sangue sulle strade italiane tra sabato e domenica. E’ di nove vittime e diversi feriti, di cui alcuni gravi, il bilancio di incidenti stradali distinti avvenuti in più regioni.

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 671 della Valle Seriana, all’altezza di Casnigo (Bergamo).

Nello scontro tra due auto, una ha preso fuoco. Grazie all’intervento di due vigili del fuoco di passaggio e fuori servizio, che hanno prestato soccorso con degli estintori, le fiamme non hanno raggiunto la seconda vettura. Nulla da fare, purtroppo, per due delle persone coinvolte, decedute sul posto. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. E’ intervenuto anche il personale Anas per il ripristino della viabilità, al momento chiusa in entrambe le direzioni.

Le due persone decedute si trovavano nell’auto che ha preso fuoco, mentre sull’altra, nella direzione opposta di marcia, viaggiava un ragazzo di 19 anni, che è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti dal comando di Bergamo e trasferito con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della statale 671 e all’origine potrebbe esserci una invasione di corsia da parte di una delle vetture. I carabinieri di Clusone sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. A perdere la vita una coppia di Castelli Calepio: Alessandro Zucchetti, di 77 anni, e Luciana Sangalli.

Incidente stradale nel Torinese, morta ragazza di 18 anni

Una ragazza di 18 anni, Asia Oddenino, la ragazza di 18 anni residente a Oulx è morta in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte a Settimo Vittone, nel Torinese. La giovane era a bordo di un’auto, insieme a un diciottenne e due diciassettenni, che è finita fuori strada intorno alle 3. I quattro sono rimasti incastrati nell’abitacolo e, una volta estratti dai vigili del fuoco, sono stati trasportati all’ospedale di Ivrea. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per tutto il tragitto sulla ragazza, che però è morta all’arrivo al pronto soccorso. Ferite non gravi per gli altri giovani coinvolti. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.

Altro incidente a Torino

Sempre nella notte il 118 di Azienda Zero è intervenuto in via Adamello a Torino per un incidente stradale con due mezzi coinvolti. Cinque persone sono rimaste ferite, tutti polifratturati. Il personale delle ambulanze base e medicalizzate li hanno trasportati negli ospedali Cto e Martini con codici rossi e gialli. I feriti hanno tra i 25 e i 30 anni.

Scontro nel Teramano, muore un 46enne, feriti moglie e figlio

Un morto e due feriti. Questo il bilancio di un incidente tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri a Martinsicuro, nel Teramano. A perdere la vita è stato il 46enne Emidio Croci, di San Benedetto del Tronto, programmatore in una ditta di Ripatransone, nelle Marche. Feriti la moglie e il figlio 11enne, trasportati in ambulanza presso l’ospedale di Sant’Omero. Successivamente il bambino è stato trasferito all’ospedale Torrette di Ancona a causa della gravità dei traumi riportati. La famiglia viveva ad Acquaviva Picena e stava rientrando a casa dopo la cena in un ristorante nel Teramano.

Sull’altra auto si trovavano due persone che a seguito dello scontro si sono allontanate a piedi dal luogo dell’incidente e sono inizialmente state ricercate dai carabinieri di Martinsicuro intervenuti sul posto insieme ad altri colleghi provenienti da altre caserme. Successivamente il conducente della vettura si è presentato presso in caserma e poi ricoverato in ospedale in seguito alle lesioni riportate. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone infortunate e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Il tratto della SS16 interessata dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per tutta la durata dell’intervento e dei rilievi dell’incidente effettuati dai carabinieri. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre ambulanze, una della Croce Verde di Villa Rosa e due della Croce Rossa di Alba Adriatica e Giulianova. Le due auto sono sotto sequestro.

Incidente nel Materano, i 4 braccianti morti erano indiani

Quattro braccianti agricoli indiani, di età compresa tra i 34 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell’Agri, a Scanzano Jonico (Matera). I quattro lavoratori erano in una Renault Scenic da sette posti con altre sei persone, che si è scontrata con un camion, il cui autista è uscito dall’incidente illeso. La Renault era omologata per 7 posti ma a bordo c’erano dieci persone. Le indagini sono coordinate della Procura della Repubblica di Matera. Le vittime sono Kumar Manoj, di 34 anni, Singh Surjit, di 33, Singh Harwinder, di 31, e Singh Jaskaran, di 20. Cinque feriti sono sono stati trasferiti dal 118 Basilicata soccorso all’ospedale di Policoro (Matera), il sesto, il più grave, al San Carlo di Potenza. I quattro lavoratori impegnati in agricoltura stavano facendo rientro in Calabria. Viaggiavano appunto in dieci su un’automobile con 7 posti di colore grigio, che si è scontrata – per cause da accertare – con un camion Fiat Iveco.

Auto contro albero nel Viterbese, un morto e un ferito grave

Una donna di 46 anni, Elisabetta Vaccarotti, è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto intorno alle 23 al chilometro 13 della strada nepesina vicino Civita Castellana, in provincia di Viterbo. Da quanto appreso la donna stava viaggiando in macchina con il marito 50enne, quando il veicolo per cause da accertare è finito fuori strada schiantandosi contro un albero. A seguito dell’urto la donna è deceduta sul colpo, mentre il marito è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.