Strage sull’Aurelia a Grosseto, in un incidente tre morti e 5 feriti

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale Aurelia in direzione nord, all’altezza di Grosseto. Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti asiatici.

Dei feriti due sono stati portati all’ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze. Intervenuti due elisoccorso. La statale è rimasta bloccata per ore in direzione nord. Tra i cinque feriti ci sono due bambini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari, la polizia stradale, carabinieri e a personale di Anas. I mezzi coinvolti, si apprende, sono un furgone e un bus a 9 posti con a bordo turisti stranieri.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, i due mezzi, entrambi in transito sulla corsia nord, sono entrati in collisione, probabilmente un tamponamento. Le due squadre dei vigili del fuoco intervenute insieme al funzionario di servizio hanno provveduto a estrarre i feriti dai mezzi per affidarli ai sanitari.