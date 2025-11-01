Incidente tra una pattuglia Polizia e un’auto, muore un agente. Ferito il collega

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale intorno alle 2 della notte scorsa.

A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto ferito. La volante sulla quale si trovavano si è scontrata con un’altra auto.

Col passare delle ore, sono emersi elementi sull’incidente costato la vita ad Aniello Scarpati, 47 anni di Portici. Al momento gli inquirenti che hanno operato sul posto tutta la notte propenderebbero per uno scontro verificatosi nella zona di viale Europa causato dalla perdita di controllo dell’autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante (in un primo momento si era ipotizzato un inseguimento in corso).

La vettura, una BMW X4, avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. Scarpati sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l’altro poliziotto è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento: l’uomo è ricoverato in prognosi riservata in condizioni considerate gravi.

Lascia una moglie e tre figli, Aniello Scarpati, capo pattuglia della volante. Secondo quanto finora emerso dalle indagini, a bordo del Suv ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono finite in ospedale, mentre il conducente della Bmw X4 è in fuga. La Polizia di Stato, al momento, indaga per omissione di soccorso.

In base a una prima ricostruzione dell’incidente, la volante si è scontrata frontalmente con il Suv che procedeva ad alta velocità e l’agente Scarpati, sbalzato dalla vettura, è deceduto sul colpo. In gravi condizioni a causa di diverse fratture anche il collega che era alla guida, si è reso necessario un intervento chirurgico e adesso la prognosi per lui è riservata. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, successivamente è andato anche in ospedale dall’agente ferito e poi a casa dell’agente deceduto.

Il capo della Polizia- direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, esprime il più profondo cordoglio alla famiglia dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati che ha perso la vita stanotte durante il servizio. “La sua dedizione e il suo sacrificio – afferma – sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato”. Pisani segue con apprensione le condizioni di salute dell’altro poliziotto rimasto ferito.