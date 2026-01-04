Incidente frontale a Roma, 3 morti e un ferito grave

Tre morti e un ferito in gravi condizioni. E’ il bilancio di un incidente automobilistico avvenuto ieri sera nella zona di Tor San Lorenzo a Roma. Lo scontro frontale è avvenuto tra due auto e ha provocato la morte di un uomo di 69 anni, di sua moglie di 63 e del 37enne che era bordo dell’altra auto.

Una quarta persona, un figlio della coppia, ha riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita e trasportato in ospedale in codice rosso. Il fatto è avvenuto intorno nella tarda serata su via Laurentina.

Secondo una prima ricostruzione l’impatto sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato in curva o che uno dei veicoli sia sbandato invadendo l’altra corsia. Le cause tuttavia sono in corso di accertamento. Dopo il presunto sorpasso le auto, una Nissan Joke e una Alfa Romeo Giulietta si sono impattate frontalmente. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Tor San Lorenzo.

Secondo quanto riporta Roma Today, lo schianto frontale si è verificato in via Laurentina, all’altezza di via dei Colli Marini, zona Ardea.

I rilievi dei carabinieri

Da una prima ricostruzione, non è escluso che il conducente di una delle vetture abbia perso il controllo del veicolo in curva, andando a finire contro l’altro che sopraggiungeva. Gli accertamenti dei militari comunque vanno avanti per delineare l’esatta dinamica del sinistro mortale.

Da quanto riporta il Messaggero, le vittime dell’incidente ad Ardea sono Antonio Arminio, 37enne di Torvaianica, e Giovanni Rossi e Rita Di Napoli, marito e moglie, lui 69 anni, lei 63, residenti nella provincia di Rieti, a Poggio Mirteto. Il figlio della coppia, 32enne, è ricoverato in ospedale in prognosi riservata all’ospedale dei Castelli.