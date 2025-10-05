Scontro nel Materano tra un minivan e un camion, 4 morti e 5 feriti

5 Ottobre 2025

Quattro braccianti agricoli indiani, di età compresa tra i 34 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell’Agri, a Scanzano Jonico (Matera).

I quattro lavoratori erano in una Renault Scenic da sette posti con altre sei persone, che si è scontrata con un camion, il cui autista è uscito dall’incidente illeso. La Renault era omologata per 7 posti ma a bordo c’erano dieci persone.

Le indagini sono coordinate della Procura della Repubblica di Matera. Le vittime sono Kumar Manoj, di 34 anni, Singh Surjit, di 33, Singh Harwinder, di 31, e Singh Jaskaran, di 20. Cinque feriti sono sono stati trasferiti dal 118 Basilicata soccorso all’ospedale di Policoro (Matera), il sesto, il più grave, al San Carlo di Potenza.

I quattro lavoratori impegnati in agricoltura stavano facendo rientro in Calabria. Viaggiavano appunto in dieci su un’automobile con 7 posti di colore grigio, che si è scontrata – per cause da accertare – con un camion Fiat Iveco.

